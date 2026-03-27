ORIHUELA
L’Hospital Universitari Vega Baja d’Orihuela mostra als residents la seua renovació amb un 40 % més de superfície assistencial
En els últims cinc anys, el Departament de Salut d’Orihuela ha incrementat quasi un 50 % les seues places acreditades i alberga un centenar de residents en formació en diverses especialitats sanitàries
L’Hospital Universitari Vega Baja d’Orihuela va acollir la seua VIII Jornada de Portes Obertes a Residents, en la qual els futurs especialistes van conéixer de primera mà l’oferta formativa que oferix el departament. Durant l’acte de benvinguda, el gerent del Departament de Salut d’Orihuela, Mario Medina, va destacar que l’Hospital “té una gran projecció de futur: d’ací a uns mesos disposarem d’un 40 % més d’espai assistencial, la qual cosa es traduirà també en noves oportunitats laborals per al personal sanitari”. Això convertirà el centre sanitari en un dels hospitals comarcals més grans de la Comunitat Valenciana.
Agraïment
El gerent va agrair també la labor que duen a terme els tutors de les diferents especialitats, molts d’ells també professors universitaris, i va subratllar que “en el nostre departament, els residents tenen l’oportunitat de formar-se amb un alt grau de competència, ja que participen directament en processos clínics molt diferents que enriquixen la seua experiència professional”.
Per la seua banda, María Belén Rayos, cap d’estudis de l’Hospital Universitari Vega Baja d’Orihuela, va assenyalar: “Crec fermament que este és un gran hospital en el qual els residents finalitzen la seua formació amb un excel·lent nivell de preparació. La nostra trajectòria de 35 anys en la formació sanitària ens avala. Este és un hospital familiar, a on tots ens coneixem i hi ha una molt bona relació entre els diferents servicis, la qual cosa facilita l’aprenentatge i l’acompanyament durant la formació”.
Noves especialitats
En els últims cinc anys, el Departament de Salut d’Orihuela ha fet un salt qualitatiu i quantitatiu en la seua capacitat docent, amb un creixement de quasi el 50 % en el nombre de places acreditades. En total, el centre alberga un centenar de residents en formació.
L’Hospital compta amb places acreditades per a diferents especialitats de formació sanitària, incloent-hi metge intern resident (MIR), infermer intern resident (IIR), farmacèutic intern resident (FIR), psicòleg intern resident (PIR) i químic intern resident (QIR).
Medicina del treball
A esta oferta docent el centre suma l’acreditació recent de medicina del treball, el primer resident de la qual s’incorporarà el curs que ve. Els especialistes en formació adquiriran competències clau per a, després, desenrotllar la seua labor en prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut.
D’altra banda, el centre estrena, enguany, la seua acreditació com a hospital universitari, la qual cosa permetrà potenciar també la formació dels estudiants de grau i l’activitat docent i investigadora.
A més, l’ampliació actual de l’Hospital Universitari Vega Baja, que inclou la creació de nous espais quirúrgics i de consultes, està dissenyada per a suportar un increment addicional de la capacitat docent en els pròxims anys.
