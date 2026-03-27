El PP impulsa en el Congrés una iniciativa per a potenciar la indústria del calçat d’Alacant i reforçar la seua competitivitat
La proposta arreplega incloure en els pressupostos estatals programes vinculats a la innovació tecnològica i la robòtica en el sector. La diputada alacantina Julia Parra critica la falta de mesures concretes del Govern de Sánchez i la falta d’inversió en infraestructures estratègiques i en logística.
El Grup Popular en el Congrés dels Diputats ha impulsat una proposició no de llei (PNL) dirigida a reforçar la competitivitat, la modernització i la sostenibilitat del sector del calçat, “una indústria estratègica per a l’economia espanyola i, especialment, per a la província d’Alacant i la Comunitat Valenciana, a on es concentra un dels principals clústers industrials del calçat d’Europa”, ha assenyalat la diputada per Alacant en el Congrés Julia Parra.
La PNL destaca que la Comunitat Valenciana reunix 2.170 empreses fabricadores de calçat, el 52,4 % del total nacional, a més de 984 empreses auxiliars, la qual cosa representa el 82 % del conjunt estatal. “Estem davant d’una concentració que evidencia el pes estratègic del sector i la seua importància per a l’ocupació, les exportacions i el desenrotllament econòmic, amb unes xifres que evidencien el pes del sector a la Comunitat Valenciana i, molt especialment, en la província d’Alacant”, ha indicat Parra. La diputada recorda la importància del calçat en la província, a on es localitza el 92,9 % dels treballadors del sector a la Comunitat Valenciana.
La PNL arreplega que, encara que el sector és fort, “afronta importants desafiaments estructurals” i especifica que, des de 2014, s’ha produït una reducció de més del 17 % en el nombre d’empreses, juntament amb una caiguda del 28,4 % en la xifra de negoci en eixe mateix període, a la qual cosa caldria sumar una elevada dependència exportadora, que arriba al 78,5 %, així com l’increment dels costos energètics, la creixent competència internacional, l’escassetat de mà d’obra qualificada i la necessitat d’avançar en digitalització i automatització de processos.
Així mateix, destaca la preocupació per la proliferació de productes comercialitzats a través de plataformes digitals extracomunitàries que no complixen els estàndards europeus en matèria de seguretat, fiscalitat, etiquetatge o sostenibilitat, fet que genera situacions de competència deslleial per a les empreses del sector.
El document cita l’existència d’informes econòmics que advertixen del dèficit inversor en infraestructures estratègiques de transport i logística en la província d’Alacant, un factor especialment rellevant per a un sector amb marcada vocació exportadora.
Per tot això, Julia Parra ha destacat que des del Partit Popular “volem treballar en mesures concretes per a enfortir este sector estratègic amb un pla nacional de modernització industrial del calçat, el reforç de la promoció exterior a través de l’ICEX i la creació d’un centre nacional de referència que impulse la formació especialitzada i la transferència tecnològica”.
Ha afegit que el PP planteja també en la seua proposta “millorar els mecanismes de control del mercat per a garantir una competència lleial de productes procedents de tercers països que no complixen els estàndards europeus”. “El calçat de la nostra terra és indústria, ocupació i és marca Espanya. Defendre’l significa apostar per la modernització productiva, per la innovació i pel futur industrial del nostre país”, sosté Parra.
Ha postil·lat que, mentres que el PP busca mesures que reforcen i potencien el sector, “davant ens trobem un Govern immòbil que no pren mesures concretes i que no coneix les necessitats del sector”.
