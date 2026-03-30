El compromís de l’alcalde perquè Sant Jordi siga festiu a Alcoi el 2027

Toni Francés anuncia que el 23 d’abril de 2027 serà festiu local en cas que la Generalitat no el declare autonòmic, com a tancament de l’Any Jubilar, després de no aconseguir-ho per a enguany

Toni Francés es compromet al fet que el 23 d’abril de 2027 siga festiu a Alcoi

Juani Ruz

Jose A. Rico

El 23 d’abril de 2027 serà festiu a Alcoi, siga per mitjà de la Generalitat o de l’Ajuntament. L’alcalde, Toni Francés, va anunciar, en la Vespra d’Abril de dissabte, que si el Consell no atén la nova petició del consistori perquè Sant Jordi siga festiu autonòmic local en 2027, serà la corporació municipal la que el declare festiu local. Tot, després que enguany no siga festiu malgrat ser l’inici de l’Any Jubilar.

D’esta manera, el tancament de l’Any Jubilar pel 750é aniversari del patronatge de Sant Jordi en 2027 sí que serà festiu. Siga mitjançant una administració o una altra.

El fet que el 23 d’abril, dijous, enguany, no siga festiu ha generat polèmica, ja que el PP ha denunciat que l’equip de govern va fer la petició a la Generalitat fora de termini, mentres que l’executiu defén que estan reclamant la mesura des de finals de 2024 i esperaven una solució extraordinària.

Em compromet al fet que el 23 d’abril serà festiu, i podrem celebrar com toca esta efemèride

Toni Francés

— Alcalde d’Alcoi

I quant a 2027, l’alcalde va arreplegar el guant llançat pel president de l’Associació de Sant Jordi, Francisco García, durant la gala d’exaltació festera en l’acte celebrat en el Teatre Calderón, després de la qual es va descobrir el cartell de festes.

Així, després de llançar la reclamació el dirigent dels Moros i Cristians que siga festiu durant el seu discurs, el primer edil va anunciar que “continuaré treballant perquè el 750é aniversari tinga el reconeixement del Govern valencià que mereixem. I em compromet al fet que, si no és així, el 23 d’abril serà festiu, i podrem celebrar com toca esta efemèride”, i va acabar el seu discurs amb un “visca Alcoi, visca Sant Jordi”.

