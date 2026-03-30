El Consell llança 100 milions en crèdits a empreses per la guerra de l’Iran i estudiarà ajudes socials a petició dels sindicats
Llorca computa com a ajudes de la Generalitat pel conflicte a Orient Mitjà les seues rebaixes fiscals en IRPF i una part del descompte de l’IVA en carburants aprovat pel Govern
El president i els agents socials es tornaran a reunir en els pròxims dies per a tancar el decret de resposta a la guerra
Passat més d’un mes de l’inici de la guerra de l’Iran, el Consell posa sobre la taula la seua primera ajuda als sectors econòmics més exposats al conflicte bèl·lic a Orient Mitjà, encara que en reivindica unes altres per a elevar la xifra total desemborsada, com les seues pròpies rebaixes d’impostos. La Generalitat ha anunciat, este dilluns, la pròxima obertura d’una línia de crèdit, per mitjà de l’IVF, de 100 milions d’euros, a la qual podran acollir-se les empreses amb problemes de liquiditat provocats per la guerra. El president, Pérez Llorca, que torna a ajornar les mesures socials, ha xifrat les ajudes desplegades pel seu govern en més de 350 milions, ja que inclou en el paquet les reduccions en la renda o la part proporcional de la rebaixa de l’IVA a carburants aprovada pel Govern i que aporten les comunitats autònomes.
La línia de crèdit de l’IVF ha sigut l’única novetat acordada en la reunió de l’Observatori d’Indústria i els sectors econòmics celebrada hui al Palau entre el Consell, la patronal, la Cambra de Comerç i els sindicats majoritaris, UGT i CCOO, a més d’altres actors clau del teixit empresarial autonòmic, en un context marcat per la incertesa internacional i l’encariment de costos energètics, logístics i de matèries primeres.
El president i els agents socials s’han citat a una nova reunió, la setmana que ve, a la qual els sindicats i la patronal portaran algunes reivindicacions addicionals amb les quals “complementar” el decret de resposta al conflicte, que l’oposició en les Corts ha denunciat que arriba tard.
Llorca, però, ha justificat la tardança, ja que entén que hauria sigut “il·lògic” reunir els agents socials “abans” que el Govern central aprovara el seu paquet d’ajudes, la qual cosa es va produir dijous passat. “Si això és tard, la reacció del Govern també ha arribat tard, no?”, s’ha preguntat el cap del Consell, que ha indicat, en al·lusió a la debilitat parlamentària de Pedro Sánchez, que, fins a finals de la setmana passada, “no sabíem si tiraria avant” la iniciativa en el Congrés dels Diputats.
En qualsevol cas, Llorca ha defés que la Comunitat Valenciana va ser “la primera a avançar-se als esdeveniments” amb la seua “aposta per les rebaixes fiscals”, i en concret en IRPF. Segons ha explicat, de l’inici de la legislatura ençà, els valencians “s’han estalviat 400 milions” per esta via, 100 milions en l’últim exercici. I eixos 100 milions és la primera quantitat que la Generalitat s’imputa en les seues ajudes: “Ja és una mesura en si”, ha defés el president.
Així mateix, comptabilitza també la disminució d’ingressos a través de l’IVA autonòmic i que deriven de la rebaixa aprovada pel Govern en l’IVA dels carburants. Un “minvament” de 153 milions al trimestre per a la Comunitat Valenciana i que el Consell també s’anota en el seu haver d’ajudes.
El president ha anunciat també la “flexibilització” d’ajudes ja dissenyades a través de la Conselleria d’Indústria, tant per a la industrialització com per a internacionalització, amb l’objectiu de “reorientar-les” i que puguen sumar-s’hi empreses afectades per la guerra. Es tracta de dos paquets de 49 i 15 milions d’euros respectivament.
Finalment, Llorca ha apuntat que s’està ultimant una línia d’ajudes a autònoms “especialment exposats” a la crisi, com ara transport, repartiment o pesca, la quantia de la qual està pendent de fixar. I ha obert també la porta a incrementar el mòdul de vivenda de protecció pública perquè la pujada de costos “no paralitze” la dinàmica de construcció actual.
El president de la patronal CEV, Vicente Lafuente, ha celebrat la reunió i també el decret aprovat pel Govern, si bé ha assenyalat que “ara fa falta un escut per a les empreses”. Per això, ha considerat “molt positiu” que la Generalitat haja acudit “amb propostes” que, ha avisat, poden ser “només el principi” si el conflicte s’estén.
Els sindicats, per la seua banda, han reclamat més ajudes socials, que presentaran en eixa reunió de la taula del diàleg social de la setmana que ve. El secretari general d’UGT, Tino Calero, ha demanat un “escut social” autonòmic que amplie les mesures de suport empresarial, les quals ha considerat també necessàries.
Calero ha insistit en la importància de la sobirania energètica, que ha permés estar ara en “millor situació” que després de l’esclat de la guerra d’Ucraïna, i ha cridat la Generalitat a tindre dissenyats mecanismes per a complementar els ERTO en cas que el conflicte s’allargue. Ha demanat també implementar ajudes a través de la renda valenciana d’inclusió o el bo tèrmic.
Finalment, la secretària general de CCOO, Ana García Alcolea, ha anunciat que el seu sindicat portarà a eixa pròxima reunió més mesures socials, com la gratuïtat del transport públic o millores en el bo social tèrmic. També ha demanat dissenyar ja eixos complements a possibles ERTO i que l’increment de la recaptació d’uns certs tributs com el carburant es pose “a la disposició de les famílies més vulnerables”.
