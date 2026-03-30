El Consorci Mare convoca els Premis R5 que recompensaran el municipi i els ciutadans que més reciclen en ecoparcs
L’elecció dels guanyadors serà automàtica sobre la base de les dades de la plataforma digital d’ecoparcs
El Consorci Mare, l’entitat que tracta els residus de 52 municipis de la Marina Alta, la Baixa i el Campello, ha presentat la primera edició dels Premis R5, una iniciativa que busca reconéixer els bons hàbits en separació i residus de ciutadans i municipis del territori. Utilitzant les dades de la plataforma digital Actais Waste, que registra les aportacions efectuades pels usuaris en la xarxa d’ecoparcs fixos i mòbils, es premiaran els cinc ciutadans que més hagen usat les instal·lacions i el municipi amb major nombre d’entrades per habitant.
“A les bonificacions anunciades per als usuaris de la xarxa d’ecoparcs, sumem una altra iniciativa per a premiar les bones pràctiques: la primera edició dels Premis R5, que porten el nom del nostre simpàtic robot que dona la benvinguda a les visites del complex ambiental del Campello”, ha explicat el president del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate. “Premiarem els cinc usuaris que més hagen usat la xarxa d’ecoparcs i el municipi amb més entrades de residus per habitant, per a així visibilitzar els referents en reciclatge del nostre territori”.
Selecció dels guanyadors
Els cinc ciutadans i el municipi guanyador se seleccionaran de manera automàtica, utilitzant les dades de la plataforma digital de la xarxa d’ecoparcs del Consorci Mare. El premi ciutadà s’atorgarà a les cinc persones usuàries que més hagen usat la xarxa global d’ecoparcs en 2025, encara que les bases establixen un màxim d’una persona premiada per municipi consorciat. La recompensa serà el reembossament de fins a 150 euros de la taxa municipal d’arreplega, transport i tractament de residus.
El municipi més sostenible també es triarà usant les dades de la plataforma digital al costat de les dades del cens de població de l’Institut Nacional d’Estadística. El municipi triat serà el que tinga més entrades (aportacions de residus) en els ecoparcs per habitant i la recompensa serà una actuació urbana artística i simbòlica.
