El Gil-Albert d’Alacant convoca un premi de 8.500 euros per a jóvens creadors plàstics de tot el món
La nova edició del concurs internacional Trobades d’Art Contemporani, que dona cabuda a propostes de diferents disciplines artístiques, obri el termini de presentació de treballs
L’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert ha convocat una nova edició del concurs internacional Trobades d’Art Contemporani, dotat amb un primer premi de 8.500 euros, un segon de 3.000 i un tercer premi de 2.500 euros. El termini de presentació de treballs ja està obert i conclourà el pròxim 20 d’abril.
El principal objectiu d’este certamen és potenciar mecanismes que afavorisquen la trobada i la participació dels jóvens creadors plàstics, no només de la província, sinó també de qualsevol part del món, per a polsar l’estat actual del sector. A més, el certamen té com a finalitat l’organització d’una exposició col·lectiva i la publicació d’un catàleg.
El diputat de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha manifestat que “la institució provincial manté ferm el seu compromís d’incentivar, impulsar i donar suport a la formació d’artistes emergents per a ampliar el reconeixement i el valor social de la seua obra, així com oferir una plataforma de trobada que estimule la investigació, la producció i el desenrotllament de noves propostes”.
Esta proposta cultural, amb més de dos dècades a l’esquena, és un referent en el món de l’art i dona cabuda a propostes obertes a les diferents disciplines contemporànies, en les diferents modalitats. Les persones interessades hauran de presentar la documentació requerida en les bases del concurs, que poden consultar-se en www.iacjuangilalbert.com.
