La vaga de treballadors de terra no té a penes incidència en l’aeroport Alacant-Elx

Aena afirma que la normalitat és la nota predominant en una Setmana Santa en la qual hi ha programats 234 vols més que l’any passat

Passatgers, este dilluns passat, per la terminal de l’aeroport Alacant-Elx / ALEX DOMINGUEZ

Miguel Vilaplana

Normalitat. Eixa és la situació que impera en l’aeroport Alacant-Elx, segons Aena, enmig de la vaga indefinida que du a terme el personal de terra de les empreses Menzies i Groundforce. El fet que en esta terminal la major part dels vols estiguen operats per Ryanair, que compta amb una empresa pròpia per a estes labors, està propiciant que la parada a penes estiga tenint incidència. Tot això, en una Setmana Santa en la qual la terminal té programats 234 vols més que l’any passat.

Menzies i Groundforce gestionen una dotzena d’aeroports, entre els quals es troba el d’Alacant-Elx, a més de Barcelona, Bilbao, Fuerteventura, Eivissa, Lanzarote, Las Palmas, Madrid, Màlaga, Palma, Tenerife i València.

Passatgers esperant el seu torn per a fer el ‘check-in’ / Alex Domínguez

La convocatòria de la parada indefinida, entre les 5 i les 7 hores, les 11 i les 17 hores i les 22 i les 24 hores, havia suscitat una lògica preocupació, davant de la perspectiva que poguera ocasionar retards. No obstant això, des d’Aena han assegurat que la normalitat està sent la nota predominant en la terminal alacantina, degut, d’una banda, al fet que Ryanair té la seua pròpia empresa de treballadors de terra, i també als servicis mínims que treballen per a la resta de companyies.

Això sí, l’aeroport està registrant una forta activitat, tenint en compte que, per a esta Setmana Santa, dins del creixement sostingut que registra la terminal, s’han programat 4.275 vols, enfront dels 4.041 del mateix període festiu de l’any passat. Este dilluns, sense anar més lluny, n’hi ha previstos 375, la qual cosa suposa quatre més que l’exercici anterior.

Amb tot això, el moviment de passatgers està sent notable, amb algunes cues en els moments de més concentració de vols, sobretot per a fer el check-in.

