AlicanTEC i Torre Juana OST impulsen el desenrotllament de tecnologies duals per a ús civil i militar
Les dos organitzacions s’unixen per a celebrar la primera trobada d’entitats tecnològiques i de defensa de la província
AlicanTEC i Torre Juana OST IA Hub s’han unit per a celebrar la primera trobada d’entitats de defensa i tecnologies duals de la província d’Alacant amb la finalitat de presentar el Hub de Defensa CV i crear sinergies entre les empreses alacantines dedicades a este àmbit. L’objectiu que es perseguix és impulsar la col·laboració per al desenrotllament de tecnologies duals que puguen utilitzar-se tant en l’àmbit civil com en el militar.
Durant la trobada celebrada recentment, Jackie Sánchez-Molero, directora d’AVIA, entitat que té una estratègia des de fa més de 18 mesos d’adaptació al sector de la defensa, i impulsora del Hub de Defensa CV, va exposar la creació del Hub de Defensa CV (https://hubdefensacv.es/), que integra dotze entitats de diferents sectors i més de 3.300 empreses, i al qual es va unir AlicanTEC fa poc.
Així mateix, va anunciar la pròxima trobada a Alacant el 20 de maig de les empreses pertanyents al Hub de Defensa CV, amb l’objectiu d’estudiar aliances comunes en benefici de tot el territori.
Andrés Pedreño, fundador de Torre Juana IA Hub, i Antonio Sánchez, president d’AlicanTEC, van exposar l’oportunitat per a este territori de col·laboració en el desenrotllament de les tecnologies duals, que són aquelles innovacions que poden utilitzar-se tant en l’àmbit civil com en el militar. La proposta de la Comissió Europea és de mobilitzar 800.000 milions d’euros per a la seua autonomia tecnològica en estos àmbits tecnològics i d’altres estratègics.
Participants
Les entitats participants en la jornada organitzada per AlicanTEC i Torre Juana OST IA Hub han sigut AVIA, Abionica Solutions, PLD Space, Emxys, Innova Industrial Design, INTK Business Security, Aleex.ai, Lynx View, Cloud Levante, Embention, Golden Owl, VIGILANT–Control Presencia y Horario, Alicante Futura, CF OASI, 1MillionBot i Anysolution, que han explicat la seua activitat, han posat en comú les seues experiències i han pogut compartir un moment de networking.
Suscríbete para seguir leyendo
