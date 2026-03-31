Crevillent aprova la cessió del Teatre Chapí i negocia amb el Consell l’equipament de tres milions
L’Ajuntament espera un conveni amb la Generalitat per a posar a punt la infraestructura després de tres anys i mig sense estar operativa des que van acabar les obres
Tres anys i mig després d’acabar les obres del Teatre Chapí de Crevillent, el Ple ha aprovat per unanimitat l’acceptació de la cessió de la infraestructura de la Generalitat a l’Ajuntament.
“No és el final, és el principi, perquè hui comença verdaderament la posada en marxa”, va insistir la regidora de Cultura, Mónica San Emeterio Gil, que va subratllar la rellevància d’esta cessió per a impulsar l’obertura del teatre. Ara bé, l’interior de l’edifici està pràcticament buit, a excepció del pati de butaques, per la qual cosa queda un profund treball per a equipar-lo, una inversió que ja van anticipar fa setmanes i que rondaria els tres milions d’euros, motiu pel qual l’executiu local està tractant de negociar amb la Generalitat un conveni perquè l’Administració autonòmica ajude a costejar que l’edifici estiga preparat.
Tràmits
L’equip de govern va assegurar fa dies que ja s’ha traslladat a l’Oficina Tècnica Municipal la instrucció d’activar els tràmits per a l’alta dels servicis bàsics de l’immoble.
L’alcaldessa, Lourdes Aznar, va recordar, en la sessió, que el camí fins a este punt “ha sigut complex i farragós”, ja que, encara que les obres van finalitzar el setembre de 2022, l’edifici no va poder ser recepcionat en el passat mandat, sota el govern de Compromís, PSOE i l’Esquerra, a causa de problemes administratius derivats de modificacions del projecte “que no es van tramitar correctament”.
Si bé, va defendre que s’ha fet un intens treball tècnic per a regularitzar la situació perquè la Generalitat poguera finalment recepcionar l’immoble i, des d’aleshores, “s’ha treballat en la coordinació entre conselleries per a desbloquejar esta cessió que hui es materialitza”, va afegir la primera edil. San Emeterio, per la seua banda, va insistir en el fet que l’edifici marcarà un abans i un després en el desenrotllament cultural i social de la localitat.
Pla d’igualtat
Durant la sessió plenària també es va aprovar, amb el vot en contra de Vox i l’abstenció de l’edil no adscrita, Silvia Asencio, exregidora dels d’Abascal, la pròrroga del I Pla d’igualtat municipal, que es mantindrà vigent fins a l’aprovació del segon pla. D’esta manera, es garantix la continuïtat de les accions, dels objectius i de les línies estratègiques ja iniciades, prioritzant aquelles que encara estan en execució o requerixen desenrotllament. Van avançar que la Regidoria d’Igualtat impulsarà la redacció del nou pla.
Així mateix, tota la corporació va donar el vistiplau a la sexta revisió de preus del contracte del servici d’arreplega de residus, neteja viària i gestió de l’ecoparc, adjudicat a l’empresa FCC Medio Ambiente, SAU. Esta revisió preveu l’abonament de les diferències corresponents al període comprés entre l’1 de febrer de 2023 i el 31 de desembre de 2025.
Senda del poeta
En esta sessió plenària va tindre lloc la lectura de la declaració institucional de l’Ajuntament de Crevillent en defensa de la continuïtat de la Senda del Poeta Miguel Hernández.
Suscríbete para seguir leyendo
