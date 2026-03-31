Elx CF
L’Elx prepara la visita a Vallecas sense centrals
Chust, amb problemes físics; Affengruber, convocat amb Àustria; i Bigas, amb permís per part del club, no s’exerciten en la sessió grupal d’este dimarts
Un entrenament sense centrals de la primera plantilla. L’Elx s’ha exercitat este dimarts per a preparar el partit contra el Rayo Vallecano d’este divendres (21 hores) sense cap dels seus hòmens específics en la posició. Ni Pedro Bigas, ni David Affengruber, ni Víctor Chust han format part de la sessió grupal, que ha comptat amb fins a set baixes.
L’absència de l’austríac, per la seua convocatòria amb la selecció. Juga esta nit (20:45 hores) contra Corea del Sud el seu últim partit abans de tornar. La de Chust, motivada per les molèsties que arrossega des del partit contra el Mallorca. Va ser una de les absències destacades del partit en el Pinatar Arena i tot fa indicar que no arribarà al partit a Vallecas.
La de Pedro Bigas ha sigut la més cridanera, però el futbolista comptava amb el permís del club per a absentar-se de l’entrenament, per motius personals. El capità, renovat fa poc, s’exercitarà esta vesprada en solitari. A més, tampoc han estat en la sessió els internacionals Grady Diang, que es juga esta nit amb la República Democràtica del Congo un bitllet per al Mundial, ni Lucas Cepeda, en ple viatge de tornada des de Nova Zelanda. John Chetauya i Adam Boayar han protagonitzat les últimes absències de l’entrenament, amb sengles problemes físics.
André sí, Fort també, però no arriba
En la sessió sí que han participat el davanter André Silva i el lateral Héctor Fort. Però només el portugués podria entrar en la convocatòria. En els primers 15 minuts, oberts per a la premsa, l’ariet ha fet exercicis de força, de carrera i ha tocat pilota. La seua presència en la convocatòria del Rayo Vallecano-Elx, encara incerta. En el cas del futbolista del Barça, el termini que va marcar Eder Sarabia emplaça el seu retorn a la setmana que ve, en el pronòstic més optimista.
El planter
Atesa la plaga d’absències en la saga, l’entrenador de l’Elx ha cridat quatre futbolistes del planter franjaverd. Tres d’ells són nascuts l’any 2008, és a dir, encara estan en edat juvenil.
És el cas dels centrals David Hernández (filial) i de Joan Mut (juvenil A), a més del lateral dret Álvaro Herráiz (filial). Bema Sina, central ghanés de la generació del 2004, també ha estat present en la sessió, que ha tingut lloc en el Díez Iborra.
- El cultivo de algarroba se duplica hasta las 6.000 hectáreas al dispararse la demanda
- El Domingo de Ramos reúne a 70.000 personas en torno al 'Pas de la Burreta' en Elche
- Procesiones de Lunes Santo en Alicante: novedades, recorrido y horarios de hoy
- Estas son las protestas y los servicios mínimos para la huelga educativa de este martes en Alicante
- La transformación de Zara en edificio universitario
- El tiempo para el Lunes Santo en Alicante: sol pero con un aviso amarillo
- El Almendro 'vuelve a casa': Xixona recupera el terreno de la antigua fábrica de turrones
- La soledad avanza en Alicante: 250.000 personas viven solas