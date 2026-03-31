Mor la comunicadora alacantina Carolina Sellés
El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha llançat este matí un missatge de condol en les xarxes socials
La comunicadora alacantina Carolina Sellés ha mort als 51 anys a conseqüència d’un càncer de mama metastàtic. El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha llançat este matí un missatge de condol en les xarxes socials:
“El meu més sentit condol per la defunció de Carolina Sellés. No ens podem oblidar de Laia Rico, a qui vam perdre el mes de gener passat. Dos dones valentes que van lluitar amb enorme dignitat contra el càncer. Dos grans professionals del periodisme i, sobretot, grans persones. La Comunitat Valenciana les recordarà sempre. Tot el meu suport i estima a les seues famílies i éssers estimats”.
Forjada en la televisió, mitjà que va ser la seua casa durant 20 anys (Canal 9, la Sexta, A3 i À Punt Mèdia), posteriorment es va moure entre l’online i l’offline. Va treballar l’storytelling, tècnica que va aplicar a la seua labor de presentadora d’esdeveniments i narració d’esdeveniments en streaming per a xarxes socials. Com a formadora, va impartir tallers d’oratòria, de telegènia, de generació de contingut vídeo amb mòbil i estratègies en YouTube.
Comunicadora i presentadora per damunt de tot, va estudiar Periodisme en la UAB i va ser màster executiu en Management i Direcció de Xarxes Socials en l’Empresa. La reinvenció la va portar a convertir-se en comunicadora digital multidisciplinària.
Descanse en pau.
