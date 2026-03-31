Este és el tram de carretera que el Govern central cedix a la Vila Joiosa
El Ministeri culmina la cessió de la part que quedava de l’N-332A – Es tracta de 560 metres de l’N-332A i una superfície estimada d’11.224 m²
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha cedit a l’Ajuntament de la Vila Joiosa el que faltava de la travessia de l’antiga N-332. Això permetrà a l’Ajuntament transformar el que ara és una carretera en carrer, millorar els accessos o implantar carrils bici.
Així, la mesura inclou el traspàs de la titularitat d’un tram de la carretera N-332A, així com trams dels ramals R-10, R-8 i R-6 de l’enllaç nord de la ciutat. Es tracta de la zona entre la rotonda dels tanatoris i la rotonda de la Cala.
El tram cedit té una longitud de 560 metres, amb una superfície estimada d’11.224 metres quadrats, segons ha informat este dimarts el Ministeri.
Açò permetrà adaptar estos vials per a la implantació d’instal·lacions i carrils bici, per exemple, o adequar els accessos a les activitats comercials
Per la seua banda, el regidor d’Urbanisme, Pedro Ramis, ha destacat la “bona predisposició” per part del Ministeri per a dur a terme esta cessió sol·licitada per l’Ajuntament.
El regidor ha recordat que esta cessió “va ser impulsada per l’Ajuntament en 2024 i completa la cessió de tota l’antiga nacional 332”.
Així, ha destacat que “açò permetrà adaptar estos vials per a la implantació d’instal·lacions i carrils bici, per exemple, o adequar els accessos a les activitats comercials, fent que els vials siguen més propis de carrers que de carreteres”.
En concret, es tracta d’un tram de l’N-332A, des del quilòmetre 143 fins al 143,5, en el límit amb el terme municipal de Finestrat; el ramal R-10, fins al quilòmetre 0,13; el ramal R-8, fins al quilòmetre 0,17, i el ramal R-6, des del quilòmetre 0,21 fins a la seua unió amb l’N-332A, en el quilòmetre 143.
Així, l’Ajuntament de la Vila Joiosa “assumix la titularitat del tram ressenyat, amb tots els seus elements auxiliars i equipaments, i passa a ser, a partir d’ara, el responsable de la seua conservació i manteniment”, han explicat des del Ministeri.
“Este canvi de titularitat no comporta transferència de cap capital, ni genera obligacions econòmiques o gasto per a l’Administració general de l’Estat”, han afegit des del Govern central. Ara, este tram passa a ser de competència municipal.
- El cultivo de algarroba se duplica hasta las 6.000 hectáreas al dispararse la demanda
- El Domingo de Ramos reúne a 70.000 personas en torno al 'Pas de la Burreta' en Elche
- Procesiones de Lunes Santo en Alicante: novedades, recorrido y horarios de hoy
- Estas son las protestas y los servicios mínimos para la huelga educativa de este martes en Alicante
- La transformación de Zara en edificio universitario
- El tiempo para el Lunes Santo en Alicante: sol pero con un aviso amarillo
- El Almendro 'vuelve a casa': Xixona recupera el terreno de la antigua fábrica de turrones
- La soledad avanza en Alicante: 250.000 personas viven solas