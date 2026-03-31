Este és el tram de carretera que el Govern central cedix a la Vila Joiosa

El Ministeri culmina la cessió de la part que quedava de l’N-332A – Es tracta de 560 metres de l’N-332A i una superfície estimada d’11.224 m²

Un tram de l’N-332 a la Vila Joiosa, en imatge d’arxiu / David Revenga

Jose A. Rico

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha cedit a l’Ajuntament de la Vila Joiosa el que faltava de la travessia de l’antiga N-332. Això permetrà a l’Ajuntament transformar el que ara és una carretera en carrer, millorar els accessos o implantar carrils bici.

Així, la mesura inclou el traspàs de la titularitat d’un tram de la carretera N-332A, així com trams dels ramals R-10, R-8 i R-6 de l’enllaç nord de la ciutat. Es tracta de la zona entre la rotonda dels tanatoris i la rotonda de la Cala.

El tram cedit té una longitud de 560 metres, amb una superfície estimada d’11.224 metres quadrats, segons ha informat este dimarts el Ministeri.

Açò permetrà adaptar estos vials per a la implantació d’instal·lacions i carrils bici, per exemple, o adequar els accessos a les activitats comercials

Pedro Ramis

— Regidor d’Urbanisme de la Vila Joiosa

Per la seua banda, el regidor d’Urbanisme, Pedro Ramis, ha destacat la “bona predisposició” per part del Ministeri per a dur a terme esta cessió sol·licitada per l’Ajuntament.

El regidor ha recordat que esta cessió “va ser impulsada per l’Ajuntament en 2024 i completa la cessió de tota l’antiga nacional 332”.

Així, ha destacat que “açò permetrà adaptar estos vials per a la implantació d’instal·lacions i carrils bici, per exemple, o adequar els accessos a les activitats comercials, fent que els vials siguen més propis de carrers que de carreteres”.

Mapa del tram cedit / INFORMACIÓN

En concret, es tracta d’un tram de l’N-332A, des del quilòmetre 143 fins al 143,5, en el límit amb el terme municipal de Finestrat; el ramal R-10, fins al quilòmetre 0,13; el ramal R-8, fins al quilòmetre 0,17, i el ramal R-6, des del quilòmetre 0,21 fins a la seua unió amb l’N-332A, en el quilòmetre 143.

Així, l’Ajuntament de la Vila Joiosa “assumix la titularitat del tram ressenyat, amb tots els seus elements auxiliars i equipaments, i passa a ser, a partir d’ara, el responsable de la seua conservació i manteniment”, han explicat des del Ministeri.

Noticias relacionadas

“Este canvi de titularitat no comporta transferència de cap capital, ni genera obligacions econòmiques o gasto per a l’Administració general de l’Estat”, han afegit des del Govern central. Ara, este tram passa a ser de competència municipal.

