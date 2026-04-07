Alacant recorda Emilio Varela i Óscar Esplá i organitza una exposició a l'Arxiu Municipal
La mostra inclou fotografies, documents i publicacions dels dos artistes alacantins i es podrà veure a l'interior de l'edifici de dilluns a divendres, de 10 a 13 hores, fins al pròxim 24 de maig
L'Arxiu Municipal d'Alacant recorda el pintor Emilio Varela i el músic Óscar Esplá amb una exposició que inclou fotografies, documents i publicacions dels dos artistes alacantins en el 75 i 50 aniversari de la seua defunció, respectivament. La mostra es podrà veure a l'interior de la seua seu, situada al carrer Llauradors, de dilluns a divendres de 10 a 13 hores fins al pròxim 24 de maig.
La inauguració, que s'ha fet este dimarts 7 d'abril, ha comptat amb la participació de familiars d'Emilio Varela, de Rafael Altamira i de Ramón Malluguiza, alcalde d'Alacant quan es va posar el nom de l'avinguda a Óscar Esplá. En este sentit, a la sala d'investigació de l'Arxiu Municipal es podran veure les biografies del pintor i del músic amb fotografies dels dos de la col·lecció del fotògraf Francisco Sánchez. També s'exhibix el cartell de Festes d'Agost de 1926 d'Emilio Varela.
En una de les vitrines hi ha fotografies d'Emilio Varela posant al carrer Toledo i a l'ermita de la Santa Creu. També d'exposicions realitzades en l'Ateneu Literari de les col·leccions de Francisco Ramos i de Francisco Sánchez en els anys 1926-1928, així com de la portada de la revista Festa de 1936, obra de Varela, i l'esbós original amb explicació i foto de la Foguera del barri de Santa Creu de 1934.
En la vitrina d'Óscar Esplá es mostren fotografies de les seues vivències a Alacant procedents de les col·leccions municipals de Francisco Sánchez. Instantànies que arrepleguen els premis Óscar Esplá, la inauguració de l'avinguda Óscar Esplá, amb l'alcalde Ramón Malluguiza en 1973, i dels concerts d'homenatge en 1966.
Esta activitat es realitza dins d'una agenda programada per part de l'Ajuntament d'Alacant. La regidora de Cultura, Nayma Beldjilali, ha assenyalat que “enguany volem difondre la vida i obra d'estos dos referents alacantins amb activitats com l'homenatge que realitzem a l'Esplanada al costat de l'estàtua de Varela amb música d'Esplá, conferències, concerts i esta exposició”. Així mateix, l'edil ha explicat que "és un deure i un orgull recordar als dos i des de l'Ajuntament volem també acostar les seues trajectòries a les noves generacions”.
Dos conceptes creatius: entre la pintura i la música
Emilio Varela va ser una de les figures més rellevants del panorama artístic alacantí i una veu singular dins de la pintura espanyola de mitjan segle XX. La seua obra, profundament vinculada al territori, destaca per la representació de paisatges locals en els quals la llum mediterrània adquirix un protagonisme essencial, així com per una sèrie d'autoretrats de notable introspecció i càrrega expressiva. Format amb la influència de Joaquín Sorolla i Lorenzo Casanova, Varela va desenrotllar un llenguatge propi que, partint del luminisme, va evolucionar cap a una visió més íntima, austera i reflexiva de la realitat.
Per part seua, Óscar Esplá va ser una de les personalitats més polifacètiques de la cultura espanyola del segle XX. Compositor, director d'orquestra, pianista i pedagog, la seua figura va transcendir l'àmbit estrictament musical per a endinsar-se en la filosofia i el pensament intel·lectual. La seua producció abasta un ampli repertori que inclou música de cambra, concerts, òpera, ballet i composicions vocals, caracteritzades per una sòlida arquitectura formal i una sensibilitat oberta als corrents europeus del seu temps. Entre les seues contribucions més destacades figura la revisió i adaptació del drama sacre del Misteri d'Elx.
Més enllà de les seues respectives trajectòries, Varela i Esplá van compartir una estreta relació d'amistat i afinitat intel·lectual, reflex d'una mateixa sensibilitat cap a l'art i la cultura. De manera tan singular com simbòlica, els dos van morir el mateix dia, un 6 de gener, si bé amb vint-i-cinc anys de diferència, un fet que ha quedat com a curiosa coincidència en la història cultural d'Alacant.
