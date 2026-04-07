Com estalvia Alcoi 360.000 euros a l'any: gestió directa de la neteja d'edificis públics
L'empresa pública EMSA amplia la seua plantilla fins a 80 treballadors i incorpora el Parc Tecnològic Urbà de Rodes al servici
L'Ajuntament d'Alcoi ha fet un pas cap a la gestió directa dels servicis públics en assumir, a través de l'Empresa Pública Municipal de Servicis (EMSA), la neteja dels edificis municipals. El servici, que va entrar en funcionament el passat 1 d'abril, permetrà un estalvi anual superior als 360.000 euros respecte a la seua externalització.
El nou encàrrec inclou la neteja de tots els centres educatius, les instal·lacions esportives i les dependències administratives municipals, i incorpora com a principal novetat el Parc Tecnològic Urbà de Rodes. Amb això, el consistori amplia l'abast d'un servici considerat essencial per al funcionament diari de la ciutat.
Esta decisió ha comportat també un reforç significatiu de la plantilla d'EMSA, que arriba ja als 80 treballadors per a poder cobrir totes les necessitats derivades d'esta ampliació.
Eficiència i responsabilitat
Amb una dotació pressupostària d'1,2 milions d'euros, el model de gestió directa respon a criteris d'eficiència i responsabilitat en l'ús dels recursos públics. Segons els informes econòmics municipals, esta fórmula no sols reduïx costos enfront de la contractació externa, sinó que també permet un major control del servici i garantix la seua estabilitat.
Des de l'ajuntament destaquen que esta mesura assegura el manteniment dels estàndards de qualitat, al mateix temps que reforça el caràcter públic del servici i la seua orientació a l'interés general de la ciutadania.
