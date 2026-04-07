ALBATERA
La Guàrdia Civil obri una oficina d'atenció ciutadana a Albatera que evitarà desplaçaments a Dolores
L'obertura de les instal·lacions en este municipi amb més de 14.000 empadronats coincidix amb l'anunci de l'Ajuntament veí de Dolores de la seua voluntat de donar continuïtat i ampliar la caserna de la qual depén
La nova oficina d'atenció al ciutadà de la Guàrdia Civil a Albatera va obrir este dimarts les seues portes amb l'objectiu d'acostar l'atenció presencial i facilitar la realització de tràmits als veïns del municipi, evitant desplaçaments fins a la caserna de Dolores, de la qual depén la localitat. Coincidint amb la seua posada en marxa, el nou subdelegat del Govern a Alacant, Manuel Pineda, va visitar este dimarts les noves instal·lacions acompanyat pel tinent coronel Antonio Darder, el capità Antonio Cava i regidors de l'equip de govern del PP i de l'oposició del PSOE a l'Ajuntament, en una jornada en la qual s'ha posat en "valor la millora dels servicis públics i l'atenció de proximitat a la ciutadania". L'alcaldessa i diputada provincial Ana Serna, que este dimarts no va poder acudir a l'acte, ja va anunciar l'obertura d'estes dependències el mes de febrer passat.
Agents
L'oficina serà atesa per agents de la Guàrdia Civil del Lloc Principal de Dolores. Situada en la segona planta de l'edifici municipal 3 d'abril, en la plaça San Jaime d'Albatera, esta nova dependència permetrà als veïns formalitzar denúncies i realitzar altres tràmits que requerixen atenció presencial, sense necessitat d'eixir del municipi.
El nou servici estarà operatiu de dilluns a divendres laborables, en horari de 8.00 a 14.00 hores, millorant l'accessibilitat i l'atenció a una població pròxima als 13.300 habitants. Durant la visita, el subdelegat del Govern a Alacant, Manuel Pineda, va destacar que “l'obertura d'esta oficina suposa un avanç important per a Albatera, perquè acosta la Guàrdia Civil i l'Administració general de l'Estat als veïns i les veïnes, facilitant tràmits que fins ara obligaven a desplaçar-se a un altre municipi”.
Pineda va subratllar que “el Govern d'Espanya continua treballant per a garantir uns servicis públics més pròxims, accessibles i útils, especialment en aquells municipis on estes millores tenen un impacte directe en la vida quotidiana de la ciutadania”, i va posar en valor “l'esforç realitzat per a continuar reforçant la presència i l'atenció de la Guàrdia Civil sobre el territori, millorant la resposta al ciutadà i la qualitat del servici que es presta des de les institucions”.
Per part seua, l'obertura d'esta oficina, les instal·lacions de la qual han sigut cedides per l'Ajuntament, suposa també un pas avant en la millora de l'atenció al ciutadà i en el reforç de la seguretat i la proximitat institucional en el municipi. Amb esta nova instal·lació, Albatera guanya en servicis públics de proximitat, facilitant una atenció més àgil, accessible i còmoda per a tots els seus veïns.
Marcant territori
La seguretat ciutadana d'Albatera, com la de Catral, Daya Vieja i Daya Nueva, depenen del lloc principal situat històricament en el centre del nucli urbà de Dolores. Fa només uns dies, el passat 1 d'abril, l'alcalde de Dolores, Joaquín Hernández, es reunia amb els comandaments del lloc principal de Torrevieja i la caserna de Dolores per a anunciar la cessió de sòl municipal, en total 466 metres quadrats, per a rehabilitar l'actual caserna i ampliar-lo amb eixa superfície tant per a dependències de la Guàrdia Civil com municipals. Una manera de reivindicar que la caserna romanga en este municipi.
Encara que els terrenys estan disponibles per a la seua cessió i l'alcalde va anunciar esta proposta com una "gran notícia", es tracta d'una iniciativa encara en una fase molt preliminar, però que en un principi comptaria amb el vistiplau del Ministeri de l'Interior.
Albatera, amb 13.300 ciutadans, segons les xifres de l'Institut Nacional d'Estadística, i un nivell d'activitat en denúncies i servicis dels guàrdies molt important, i Catral, amb 9.423, són, de moment, més grans en població que Dolores, que compta amb 8.100 veïns -les xifres dels padrons de cada una d'eixes localitats és major-.
Per açò, este municipi, que creix ara, segons el seu Ajuntament, a major ritme que els que el superen en població i compta amb 9.000 veïns, vol garantir-se que la caserna es mantinga a Dolores, on treballen uns 50 agents.
El finançament d'una obra d'eixes característiques seria a càrrec, en un 70 %, del Ministeri de l'Interior, i el municipi sufragaria entorn del 30 %. Encara no hi ha una estimació del seu cost, que superaria en qualsevol cas el milió d'euros.
