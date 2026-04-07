Les obres de reparació d'edificis del barri Miguel Hernández d'Alacant arriben a un nou tram
La Conselleria de Vivenda trau a licitació els treballs en els blocs de la plaça María Yolanda Escrich i altres quatre carrers
Compte arrere per a iniciar els treballs en l'última de les tres illes en les quals la Generalitat té previst actuar per a reparar edificis a Alacant. La Conselleria de Vivenda, liderada per Susana Camarero, ha anunciat la licitació de les obres de reparació de blocs, reforç estructural i intervencions puntuals en façanes i cobertes en el barri Miguel Hernández.
Els treballs es desenrotllaran en la denominada illa A, en l'àrea que comprén la plaça María Yolanda Escrich, l'avinguda Catedràtic Soler i els carrers dels Dos-Cents, General Bonanza i Santa María Mazzarello.
El pressupost de licitació de les obres és de 235.291 euros, impostos inclosos, amb un termini d'execució de quatre mesos. Les empreses podran presentar les seues ofertes fins al dijous 23 d'abril a les 14.00.
Dins d'esta mateixa zona, a través de l'Entitat Valenciana de Vivenda i Sòl (EVHA), lligada a la Conselleria de Vivenda, s'estan executant obres de rehabilitació integral en un edifici de vint pisos en els números 5 i 6 de la plaça María Yolanda Escrich que, segons l'Administració autonòmica, estan “en fase de finalització”. Segons la mateixa institució, també s'estan rehabilitant altres 16 vivendes en els números 7 i 8 de la mateixa plaça.
Les obres inclouran reforç estructural i intervencions puntuals, la qual cosa suposa reparació de cornises, volades i elements arquitectònics de les façanes. També reparacions de manteniment per a evitar filtracions en el sistema de pluvials, en cobertes i en balcons. Finalment, s'estan duent a terme actuacions a l'interior dels edificis, concretament per a reparar pilars i biguetes, sobretot en plantes baixes.
Altres actuacions
No és l'única intervenció per a reparar vivendes en el barri. La Generalitat ja va fer una actuació similar en l'illa C i actualment treballa en la B d'un barri que es va construir en la dècada dels cinquanta del segle passat amb un total de 520 vivendes.
La deterioració del barri, un dels més vulnerables de la ciutat d'Alacant, va motivar la resposta institucional i la Generalitat va afirmar al setembre que en les adjudicacions dels pisos es prioritzaria l'accés dels menors de 35 anys i les persones majors de 60, els col·lectius més penalitzats per l'actual crisi de la vivenda. També es va apostar pel lloguer accessible i pel retorn de veïns que vivien en l'edifici afectat abans de l'inici de les obres.
