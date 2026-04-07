La plataforma del Vinalopó alerta que 11 mesos després de la pròrroga no hi ha avanços sanitaris a Elx i Crevillent
El col·lectiu apunta a la falta de transparència de Sanitat amb la polèmica dels catèters i subratllen que falta personal com metges de guàrdia
La Plataforma per la Reversió de l'Hospital Vinalopó d'Elx va tornar este dimarts a exigir que el departament de salut siga públic quan es complixen pràcticament 11 mesos de la pròrroga de la Conselleria de Sanitat al grup Ribera Salut, ja que asseguren que després de quasi un any no s'han posat en marxa els projectes i compromisos que van servir per a justificar cinc anys més de concessió.
La concessionària va apuntar en el seu moment a 63,5 milions d'inversió per a algunes dotacions com l'ampliació de l'hospital i la creació d'un segon centre de salut a Crevillent. Esta última era una exigència del propi govern valencià, sumat a incrementar entre 75 i 100 llits i comptar amb més metges en Atenció Primària.
"Sense avanços"
Al respecte, la plataforma considera “inexplicable” que s'ampliara el contracte sense que existisca informació ni avanços sobre les millores promeses per l'Administració autonòmica i l'empresa concessionària.
La reivindicació es va fer pública este 7 d'abril coincidint amb el Dia Mundial de la Salut, jornada en la qual la plataforma va reiterar la seua principal demanda, i que s'ha repetit en nombroses concentracions, perquè impere un model de gestió totalment públic a l'Hospital Vinalopó. Així mateix, van criticar la falta de transparència i de control per part de la Conselleria de Sanitat dirigida per Marciano Gómez.
Supervisió
Entre les seues denúncies, l'organització va posar el focus en la supervisió de la concessió gestionada per Ribera Salut. En este sentit, consideren especialment greu la resposta oferida per la Conselleria de Sanitat després de sol·licitar informació sobre la compra de catèters, després de la polèmica per la suposada reutilització irregular de material d'un sol ús per a reduir costos que la gerència sempre ha negat.
Referent a això, des de la plataforma no entenen la resposta que els ha donat el departament de Marciano Gómez sobre la qüestió, ja que van traslladar que Sanitat els va indicar que “la compra de catèters, així com la resta de material fungible, no entra dins dels controls habituals que la Conselleria té establits amb la concessió fins a la data”.
Per a la plataforma, esta afirmació evidencia la falta de mecanismes de fiscalització sobre l'empresa concessionària, la qual cosa reforça la seua exigència d'anul·lar la pròrroga i revertir el servici a la gestió pública directa.
Funcionament
A més, l'entitat va reprovar que les contínues queixes de la ciutadania reflectixen un “nefast funcionament” del departament de salut. Entre els problemes assenyalats, van destacar la falta de personal, deficiències en la coordinació i la impossibilitat de localitzar metges de guàrdia.
Estes situacions, van assegurar, són traslladades per veïns i veïnes a través dels seus canals de comunicació, on també se sol·liciten ajudes jurídiques davant el desemparament i la indefensió que senten els usuaris, fins i tot en casos amb familiars morts.
En este context, la plataforma va defendre que tot este temps estan actuant com una xarxa de suport entre afectats, compartint experiències i recursos legals per a esclarir els casos denunciats i evitar que es repetisquen. Els seus integrants subratllaven este dimarts la gravetat dels testimoniatges rebuts, que descriuen “situacions d'horror” en l'atenció sanitària de l'Hospital Vinalopó.
D'altra banda, també van criticar que no es poden obviar els vincles familiars del conseller de Sanitat amb l'empresa concessionària, en un context marcat per la falta d'explicacions sobre la pròrroga del contracte.
Liquidacions pendents
Finalment, la plataforma insistia que l'empresa no ha complit plenament amb les seues obligacions en matèria de liquidacions amb la Conselleria, al mateix temps que seguix sense conéixer-se el grau de compliment dels compromisos adquirits en la pròrroga.
