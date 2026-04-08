Elx CF
Antiviolència multa l'Elx per desobeir mesures de seguretat
L'autobús que va transportar l'equip al Martínez Valero per al partit contra el Mallorca no va fer cas a la policia i va seguir les indicacions d'ultres, segons l'informe policial
La Comissió Estatal contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en l'Esport ha proposat una multa de 10.000 euros per a l'Elx per desobeir les directrius de seguretat en el desplaçament previ al seu partit contra el Mallorca i provocar situacions de risc per als aficionats i per als components de l'equip.
L'expedient de l'Elx correspon a l'arribada dels jugadors a l'estadi Martínez Valero en el partit contra el Mallorca de la jornada 29 de Primera Divisió, disputat el passat 21 de març.
Informe policial
Segons l'informe de la Policia Nacional, el club va sol·licitar l'acompanyament fins a l'estadi i va acordar amb el coordinador de seguretat l'entrada a través del sector sud del recinte, però l'autobús va desobeir les instruccions dels agents de la Policia Nacional i de la Policia Local implicats en el dispositiu, va alentir la marxa i va seguir les indicacions de líders de la penya ultra Jove Elx.
Les diligències de la Policia Nacional reflectixen que el vehicle es va detindre en un punt prohibit i que el delegat del club va menysprear expressament els advertiments del coordinador de seguretat. Finalment, jugadors i cos tècnic van baixar en el lloc i van accedir a la zona protegida a peu.
Antiviolència considera que es van cometre infraccions greus a la Llei de juliol de 2007 contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una promotora proyecta un hotel y apartamentos turísticos de diez alturas en la avenida de los Europeos de Torrevieja
- La Séquia Mare y la mona se ponen de acuerdo: más de 2.000 peñistas celebran la tradicional merienda
- La falta de materias primas por la guerra de Irán amenaza con parar producciones industriales en Alicante
- La Aemet avisa de cambios en Alicante: llegan nubes y suben las temperaturas
- La Bonoloto reparte más de 150.000 euros en Elche
- Caos en las nóminas: la Seguridad Social obliga a recalcular a toda prisa las retenciones de miles de trabajadores
- La isla de Tabarca quiere ser independiente de Alicante
- Un incendio en las faldas del Maigmó en Tibi obliga a movilizar medios aéreos