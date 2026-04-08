Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hospital sancionado AlicanteMascletás LucerosProblemas campaña RentaIncendio MaigmóAlto el fuegoTráfico drogas esclavoNuevo currículum BachilleratoEl tiempo
instagramlinkedin

Elx CF

Antiviolència multa l'Elx per desobeir mesures de seguretat

L'autobús que va transportar l'equip al Martínez Valero per al partit contra el Mallorca no va fer cas a la policia i va seguir les indicacions d'ultres, segons l'informe policial

Els aficionats de l'Elx reben l'equip en la conjura prèvia al partit contra el Mallorca

Els aficionats de l'Elx reben l'equip en la conjura prèvia al partit contra el Mallorca

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

La Comissió Estatal contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en l'Esport ha proposat una multa de 10.000 euros per a l'Elx per desobeir les directrius de seguretat en el desplaçament previ al seu partit contra el Mallorca i provocar situacions de risc per als aficionats i per als components de l'equip.

L'expedient de l'Elx correspon a l'arribada dels jugadors a l'estadi Martínez Valero en el partit contra el Mallorca de la jornada 29 de Primera Divisió, disputat el passat 21 de març.

Informe policial

Segons l'informe de la Policia Nacional, el club va sol·licitar l'acompanyament fins a l'estadi i va acordar amb el coordinador de seguretat l'entrada a través del sector sud del recinte, però l'autobús va desobeir les instruccions dels agents de la Policia Nacional i de la Policia Local implicats en el dispositiu, va alentir la marxa i va seguir les indicacions de líders de la penya ultra Jove Elx.

Les diligències de la Policia Nacional reflectixen que el vehicle es va detindre en un punt prohibit i que el delegat del club va menysprear expressament els advertiments del coordinador de seguretat. Finalment, jugadors i cos tècnic van baixar en el lloc i van accedir a la zona protegida a peu.

Antiviolència considera que es van cometre infraccions greus a la Llei de juliol de 2007 contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents