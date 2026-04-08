La Diputació invertirà 2,8 milions en els municipis de la Marina Alta a través del Pla +Aprop
El diputat per la comarca, Arturo Poquet, assenyala que la prioritat de la institució és que els consistoris decidisquen la destinació d'estos fons segons les seues prioritats i necessitats
La Diputació d'Alacant destinarà enguany 2.764.000 euros a 33 municipis i tres entitats locals menors de la Marina Alta a través del Pla +Aprop, una aportació destinada a finançar gasto corrent i que beneficiarà una població pròxima als 200.000 habitants. D'esta manera, la inversió mitjana en esta comarca se situa en els 382,5 euros per habitant.
Este programa inversor, que en el seu conjunt distribuirà uns nou milions d'euros en tota la província, reforça en esta edició la seua atenció als municipis més xicotets, de manera especial els de menys de 500 habitants, i aquells en risc de despoblació, tal com ha destacat el diputat de la comarca, Arturo Poquet, que ha incidit en el fet que el Pla +Aprop permetrà als ajuntaments de la Marina Alta “disposar de fons per a cobrir gastos com el condicionament, la millora o el manteniment de parcs i jardins, espais esportius, piscines municipals o consultoris mèdics”.
En este sentit, ha posat en valor “la llibertat i autonomia” que el Pla +Aprop atorga als municipis perquè “decidisquen la destinació dels fons segons les seues necessitats i prioritats”.
Entre els criteris de distribució de les ajudes s'ha establit enguany un import fix –33.000 euros–, als quals se sumen altres quantitats en funció de la població. Així, s'inclou enguany per primera vegada un repartiment per a municipis de menys de 500 habitants, que perceben 175 euros per habitant. Els d'entre 500 i 1.000 habitants obtenen 125 euros/hab, i els d'entre un miler i menys de 5.000 habitants, 11 euros/hab. Així mateix, segons el criteri del despoblament, els municipis que hagen perdut més d'un 7 % de població en els últims deu anys reben altres 10 euros per habitant.
Així, per exemple, municipis i entitats locals menors de la Marina Alta com la Vall d'Alcalà, Llosa de Camatxo o la Vall d'Ebo, que són les que tenen menor població en esta comarca, percebran per habitant 382,5 euros, 325 euros i 327,9 euros, respectivament, gràcies al Pla +Aprop.
D'altra banda, Poquet ha reclamat al Govern d'Espanya que desactive les regles fiscals i permeta als ajuntaments i a la Diputació fer ús dels seus romanents, “la qual cosa ens permetria reforçar el Pla +Aprop i impulsar altres inversions extraordinàries que beneficien el conjunt de la província”.
Llista de municipis beneficiats
Suscríbete para seguir leyendo
