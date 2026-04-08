'Morir no da miedo' es presenta divendres al Col·legi d'Advocats d'Alacant

El jurista Víctor Almonacid és l'autor d'este llibre en el qual conta la seua experiència amb el càncer

Cartell de la presentació del llibre / INFORMACIÓN

J. Hernández

El jurista Víctor Almonacid Lamelas (València, 1973), referent nacional en l'Administració local especialitzat en administració electrònica, transparència, Smart City i dret de les TIC, presenta divendres a Alacant el seu llibre Morir no da miedo (NPQ Editores), en el qual conta com va afrontar i va superar un càncer de tiroide i un tumor cerebral que li van diagnosticar de manera simultània en 2023.

A més de la seua faceta com a jurista, Almonacid és un escriptor assidu que compta amb més de 30 publicacions a la seua esquena. La majoria de les seues obres són de tipus tècnic sobre administració i gestió pública i sobre dret digital, encara que també té assajos divulgatius com La divina comedia de la Administración: infierno, purgatorio y ¡paraíso! i BurocracIA.

Cartell complet de l'acte al Col·legi d'Advocats d'Alacant / INFORMACIÓN

Convidats

El llibre es presentarà divendres 10 d'abril a partir de les 13 hores a la biblioteca del Col·legi d'Advocats d'Alacant, situada al carrer Gravina, 4, de la capital de la província. Introduirà l'acte Esther Fernández i acompanyarà a l'autor l'advocat Juan Isidro Martínez Pastor.

Entre les autoritats que han confirmat la seua presència estan el regidor de Sanitat de l'Ajuntament d'Alacant, Luis Morata; el coordinador de l'Àrea Cultural del Col·legi de Metges d'Alacant, el doctor Juan José Lobato, i la presidenta de l'Associació de Tècnics de Personal d'Administració Local de la Comunitat Valenciana, Trinidad Martínez.

Suports

L'acte compta amb el suport i la difusió del Col·legi de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana, el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Alacant i l'associació Alicante contra el Cáncer. Es tracta d'un acte públic al qual pot acudir qualsevol persona que hi estiga interessada.

