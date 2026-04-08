La Santa Faç es blinda per a tancar el pas al botelló i deixar arrere les imatges de l'alcohol
El dispositiu de seguretat reforçarà el control sobre la romeria del dia 16 amb 550 efectius de Policia Nacional i Guàrdia Civil, uns 300 agents de la Policia Local d'Alacant, controls de drogues i tràfic i vigilància amb drons
La Santa Faç del pròxim dijous 16 tornarà a afrontar un dels seus fronts més sensibles amb l'objectiu de tancar el pas al botelló i evitar que reapareguen les escenes de consum massiu d'alcohol que durant anys van entelar la romeria, especialment entre jóvens i adolescents en l'entorn de la platja de Sant Joan. Eixe és el sentit que sobrevola el dispositiu de seguretat coordinat este dimecres en la Subdelegació del Govern, en una cita que ha servit per a perfilar un operatiu ampli en el qual participaran els diferents cossos policials i servicis d'emergència.
El desplegament comptarà amb vora 550 efectius de Guàrdia Civil i Policia Nacional, als quals se sumaran els agents de les policies locals d'Alacant, Sant Joan d'Alacant i el Campello. En el cas d'Alacant, hi participaran uns 300 agents de la Policia Local dins d'un operatiu dissenyat per a acompanyar una jornada en la qual es preveu l'assistència d'unes 50.000 persones. L'objectiu és garantir la seguretat i la normalitat d'una de les manifestacions religioses i populars més multitudinàries de la província, però el reforç previst apunta també a mantindre el control d'un dels vells problemes associats a la Pelegrina.
El subdelegat del Govern a Alacant, Manuel Pineda, ha presidit la reunió de coordinació i ha destacat que les administracions treballen de manera conjunta per a “preservar la seguretat de la ciutadania” durant la romeria. Segons ha explicat, el dispositiu inclourà no sols presència policial sobre el terreny, sinó també controls de drogues, alcohol i trànsit, a més d'un pla d'emergències específic per a una jornada que concentra milers de pelegrins entre Alacant i el monestir de la Santa Faç.
Cal cridar a la responsabilitat de la ciutadania per a preservar la seguretat de tots
Un dels elements més visibles de l'operatiu tornarà a ser la vigilància aèria. Pineda ha confirmat que hi haurà drons controlant i que ja s'ha reservat l'espai aeri per a això. Eixa supervisió des de l'aire se suma a la presència d'unitats especialitzades i al reforç policial en punts especialment delicats per afluència, mobilitat i concentració de jóvens. També s'habilitaran punts violeta a Sant Joan i a la platja de Sant Joan per a atendre possibles casos de violència de gènere i reforçar el missatge d'entorn segur.
El desplegament es recolzarà en la participació de la Unitat Adscrita de la Policia Nacional a la Comunitat Valenciana i en la coordinació amb ajuntaments, servicis sanitaris, Creu Roja i la resta d'organismes implicats. La Guàrdia Civil, per part seua, centrarà bona part de la seua presència en l'entorn del monestir, les principals vies d'accés, el recinte firal i les àrees costaneres, amb especial atenció preventiva al consum d'alcohol i drogues i a la seguretat del trànsit. La Policia Nacional mobilitzarà més de 220 agents de seguretat ciutadana, amb reforços de diferents districtes i unitats especialitzades.
El dispositiu es desplegarà amb l'objectiu de consolidar la contenció del botelló que Alacant busca des de fa anys en la Santa Faç. Durant molt de temps, la jornada va deixar imatges de carros de supermercat carregats d'alcohol, menors bevent en l'arena i un ambient de descontrol que va acabar per convertir-se en un de les grans taques de la romeria. Eixa estampa, molt visible a la platja de Sant Joan, va ser durant anys un dels símbols més incòmodes d'una festa multitudinària que mesclava devoció, tradició i excés.
La pressió policial i la continuïtat de les mesures adoptades en els últims anys han aconseguit rebaixar de manera notable eixe fenomen i arraconar el macrobotelló més visible. El repte ara és sostindre eixe resultat i evitar qualsevol retrocés. D'ací ve que l'operatiu d'enguany torne a posar l'accent en la prevenció, en la vigilància de zones sensibles i en la crida a la responsabilitat ciutadana. “Demanem a tots els assistents que seguisquen les indicacions dels servicis de seguretat i que contribuïsquen a mantindre un ambient festiu i segur per a tots”, ha assenyalat Pineda.
La Santa Faç es prepara així per a una nova edició amb la mirada posada no sols en l'afluència i en la logística d'una jornada sempre complexa, sinó també a mantindre a ratlla un dels problemes que més van deteriorar durant anys la imatge pública de la romeria. El missatge de fons és coordinació policial, ampli desplegament i tolerància mínima amb l'alcohol.
