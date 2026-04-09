El Govern d'Alcoi portarà els pressupostos a una qüestió de confiança després del bloqueig en ple
PP i Guanyar voten en contra i l'alcalde acusa l'oposició de paralitzar la ciutat pel conflicte d'Alcoi Sud
Dotze vots a favor del PSOE-Compromís i 13 en contra de Guanyar (2), PP (8) i Vox (3) han bloquejat més esncara la situació que viu l'Ajuntament d'Alcoi per a procedir a aprovar els pressupostos municipals. El projecte d'Alcoi Sud ha sigut el que l'oposició ha valorat per a esta postura, cosa que l'alcalde Toni Francés els ha retret en la sessió. Ara, el primer edil se sotmetrà el pròxim 14 d'abril a una qüestió de confiança que pose en marxa la maquinària municipal d'un mode o un altre: és a dir que done pas a una moció de censura, o, per contra, a una aprovació automàtica dels comptes.
El ple celebrat hui a l'Ajuntament d'Alcoi ha rebutjat l'aprovació dels pressupostos municipals, després del vot en contra de PP i Guanyar, la qual cosa continua remarcant un escenari polític marcat per la falta de consens i el bloqueig institucional.
Aprovació o moció de censura
Davant esta situació, l'alcalde ha anunciat que se sotmetrà a una qüestió de confiança el pròxim 14 d'abril, amb l'objectiu de desbloquejar la tramitació dels comptes i garantir el funcionament del consistori. “El PP i Guanyar ens porten a una situació complicada; no estar d'acord amb els pressupostos seria completament legítim, però no ho és votar en contra per qüestions que hi ha darrere”, ha recalcat Francés en la seua intervenció.
En este sentit, ha qualificat la situació de “profunda decepció per a la ciutadania” i ha acusat PP i Guanyar de mantindre un bloqueig que impedix avançar a la ciutat.
Alcoi Sud
“El problema no és discrepar del pressupost, sinó impedir que esta ciutat funcione”, ha afirmat, assegurant que la negativa respon a una estratègia política vinculada al conflicte d'Alcoi Sud i no al contingut real del document econòmic.
Este episodi es produïx en un context ja tens pel debat entorn del desenrotllament d'Alcoi Sud, una qüestió que, segons diverses informacions, ha condicionat les posicions polítiques respecte als pressupostos i ha dificultat la busca d'acords.
Guanyar ja havia anunciat en diverses ocasions que no donaria suport als comptes municipals si no es retirava el protocol d'Alcoi Sud firmat amb la Generalitat Valenciana i la Cambra de Comerç en 2025, pel qual s'iniciava la tramitació del projecte.
Falta de diàleg
L'alcalde també ha retret als dos grups la seua falta de voluntat de diàleg, insistint que la situació actual “ha sigut provocada per no voler negociar”, la qual cosa ha derivat en un escenari de paràlisi que, a parer seu, perjudica directament la gestió municipal.
Amb la qüestió de confiança, el govern municipal busca ara una eixida a un bloqueig que amenaça de prolongar-se, traslladant la responsabilitat de la situació al conjunt de la corporació i obrint una nova fase en la legislatura.
El dia 14, la qüestió de confiança lligada als pressupostos haurà d'atorgar majoria simple per a portar avant els comptes de manera automàtica. Si no és així i no es compta amb eixe suport, l'oposició pot presentar una moció de censura que podria apartar l'actual alcalde del seu mandat a un any que acabe l'actual legislatura.
Per part seua, el PP ha emés un comunicat posterior en el qual ha valorat el resultat del ple com una mostra de la “incapacitat de gestió” de l'alcalde Toni Francés, al qual acusen de no haver aconseguit tirar avant els pressupostos per falta de diàleg i acord. El portaveu popular, Carlos Pastor, ha assenyalat que este bloqueig evidencia la “falta de lideratge” del govern municipal i ha vinculat la situació a la postura de l'alcalde respecte a Alcoi Sud, assegurant que ha generat incertesa i paralitzat la ciutat.
