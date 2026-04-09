L'Ajuntament de Calp posa en marxa una nova ruta teatralitzada per a descobrir la història del municipi a través de Cavanilles
El recorregut estarà guiat per la figura del botànic i naturista Antoni Josep Cavanilles
L'Ajuntament de Calp, a través de la Regidoria de Cultura, posarà en marxa el pròxim 24 d'abril una nova ruta teatralitzada gratuïta pel barri antic amb el títol “Cavanilles a Calp”, una proposta cultural que permetrà a veïns i visitants acostar-se al passat del municipi d'una manera didàctica, amena i participativa.
L'activitat se celebrarà a les 19.00 hores i tindrà com a punt de trobada la Casa de Cultura. El recorregut estarà guiat per la figura del botànic i naturista Antoni Josep Cavanilles, qui ja va deixar constància en 1792 del jaciment dels Banys de la Reina, i servirà com a fil conductor per a endinsar-se en diferents episodis de la història local.
Al llarg de la visita, els assistents podran trobar-se amb diversos personatges vinculats al passat de Calp, com l'almirall Roger de Llúria, el líder mudèjar Al-Azraq, soldats napoleònics, pirates barbarescos i la recordada Senyoreta Amparito. D'esta manera, la ruta combina teatre, divulgació històrica i posada en valor del patrimoni, convertint els carrers del barri antic en un escenari viu.
La participació és gratuïta, però les places són limitades, per la qual cosa serà necessària una inscripció prèvia a través de l'Oficina de Turisme. Les persones interessades poden formalitzar la seua reserva escrivint al correu turismo@ajcalp.es o telefonant a 965 836 920 i 965 838 532.
L'alcaldessa, Ana Sala, ha destacat que amb este projecte "l'Ajuntament continua apostant per una programació cultural que combina entreteniment i divulgació, i que permet redescobrir la identitat històrica del nostre municipi a través de formats innovadors i accessibles”.
