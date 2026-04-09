L'Estat avala un projecte del Port d'Alacant per a descarregar vaixells amb vehicles robòtics
La iniciativa, que busca realitzar les operacions sense la intervenció humana, forma part de les 19 que han sigut incloses en el programa Ports 4.0
Ports de l'Estat ha avalat un projecte impulsat pel Port d'Alacant que busca el desplegament de vehicles robòtics per a la descàrrega de vaixells sense intervenció humana. Esta és una de les 19 iniciatives procedents de l'Autoritat Portuària alacantina que han quedat incloses en l'última convocatòria de projectes comercials del programa Ports 4.0, dotat amb sis milions d'euros, entre les quals també s'inclouen sistemes d'intel·ligència artificial per a la inspecció automàtica d'infraestructures portuàries, sensors i càmeres per a previndre accidents laborals, o la introducció d'algues per a la neteja de les aigües. Els projectes eixits d'Alacant suposen el 21 % de tots els que han sigut incorporats a este programa.
El programa Ports 4.0 constituïx la principal ferramenta de suport a la innovació oberta en el sistema portuari espanyol, fomentant la col·laboració entre empreses, startups, universitats i centres tecnològics. En l'actual convocatòria, dels 91 projectes que han quedat inclosos i que, en principi, rebran finançament, 19 corresponen al Port d'Alacant, la qual cosa ha sigut qualificada d'èxit per part del president de l'Autoritat Portuària, Luis Rodríguez.
Entre les iniciatives que han rebut l'aval destaca la presentada per l'empresa Ant Machines, l'objectiu de la qual és el desplegament de diversos robots (estructures mòbils per a l'arrossegament de contenidors), treballant en mode eixam, coordinats entre si i connectats al sistema operatiu de la terminal, perquè duguen a terme operacions automàtiques de descàrrega de vaixells sense intervenció humana.
Un altre projecte d'interés és el de BCN Port Innovation, consistent en la reducció de riscos laborals greus en operacions de descàrrega de contenidors en terminals portuàries, a través d'un sistema de percepció multimodal basat en sensors, càmeres i radars. També ressalta el de Pix Force Tecnologia, que ha plantejat una solució basada en la intel·ligència artificial i visió per computador per a inspecció automàtica d'infraestructures portuàries sense necessitat de parar.
De Mediterranean Algae, figura el desenvolupament d'una tecnologia de neteja massiva d'aigües portuàries per mitjà d'algues; de Biosostenibilidad Proteica, un sistema biotecnològic de bioremediació per a la degradació d'hidrocarburs en medis aquàtics, i d'Umibot Smart Solutions, la implantació de robòtica autònoma per a la neteja del port.
En la relació també figura el projecte ja avançat per este diari, promogut per Asesoramiento y Servicios de Drones, que busca convertir drons autònoms en una infraestructura operativa permanent del port, amb intel·ligència artificial per a vigilància, inspecció, emergències i manteniment predictiu.
Amb estos, apareix el projecte d'Actividades de Consultoría Técnica, Investigación y Servicios Avanzados per a implantar un sistema intel·ligent per a gestionar sistemes de seguretat; el de Datintel, per a una infraestructura d'intel·ligència estratègica orientada a ports mitjans, i el de Sistemas de Montajes Industriales, per a instal·lar dispositius de monitoratge i control en temps real dels consums de qualsevol tipus d'instal·lació.
Uns altres que figuren en el llistat són els d'Icommunity Labs & Tech, per a validar un model de registre d'evidències operatives associades a les escales de vaixells; el de Prolymer Technical, per a la implantació de microcapes termoaïllants; el de Setesur, per al desenrotllament d'una plataforma d'integració i anàlisi de dades aprofitant la infraestructura instal·lada, i el de GuardeBox, per a l'intercanvi segur d'informació entre tots els actors del port.
Hidrogen
La relació es completa amb els projectes de Metanol Reformer, per a un generador estacionari basat en hidrogen a partir de metanol; el de Garimper, per a un sistema de detecció precoç de fugues; el de Sistemas Avanzados de Tecnología, per a la predicció, simulació i suport a la decisió en la gestió ambiental portuària; el d'Odis, per al subministrament d'aigua a vaixells, i el d'Usyncró, per a una xarxa de blockchain.
El Port d'Alacant pretén implantar estos projectes, encara que ja ha avançat que donarà prioritat al sistema de robots per a la descàrrega de vaixells; la reducció de riscos laborals mitjançant sensors i càmeres; la robòtica per a la neteja de ports, i la gestió logística a vol de dron.
Cal ressenyar que, a més d'estos 19 projectes, el Port d'Alacant ha presentat altres 16 candidatures a la modalitat d'idees del programa Ports 4.0, dotada en este cas de 750.000 euros.
