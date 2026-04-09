Tradicions
Mig centenar de xiquets elaboren mones en un taller a Crevillent
L'activitat impulsada per la Federació de Setmana Santa combina cuina tradicional, jocs i convivència per a acostar la Pasqua als més menuts
La tradició de la mona de Pasqua ha cobrat vida esta setmana a Crevillent amb un taller infantil organitzat per la Federació de Confraries i Germanors de Setmana Santa, en què uns 50 xiquets han aprés a elaborar este dolç típic des de zero. La iniciativa, desenrotllada entre este dijous i divendres, ha combinat cuina, jocs i convivència en una proposta pensada per a transmetre les arrels culturals a les noves generacions.
La responsable del grup infantil, Carmen Rivera, ha explicat que “hem fet un taller de cuina infantil de mones de Pasqua amb uns 50 participants que han elaborat este típic dolç des de zero”. L'activitat ha comptat, a més, amb el suport de jóvens confrares, que han acompanyat els menuts durant tot el procés.
Tradició des de la massa
L'elaboració de la mona ha sigut l'eix central de la jornada. Els participants, organitzats en xicotets grups, han treballat la massa de manera col·lectiva abans de donar forma a la seua creació individual. Rivera ha detallat que “els xiquets s'han dividit en grups de sis i entre tots han elaborat una massa gran de la qual després cada un ha agafat el seu trosset per a fer-se la seua mona particular”.
El taller ha permés als més menuts conéixer de primera mà els passos d'una recepta tradicional que forma part del calendari festiu local. Des de la mescla d'ingredients fins al modelatge final, l'experiència ha buscat fomentar tant la creativitat com l'aprenentatge pràctic.
Suport de confrares i forn
L'activitat ha comptat amb la implicació directa del teixit confrare juvenil, que ha exercit de suport i guia durant tot el procés. Segons ha indicat Rivera, “hem tingut un grup de de jóvens confrares col·laborant amb nosaltres, ajudant els xiquets a preparar les seues mones”.
Una vegada finalitzada la fase d'elaboració, serà el forn de l'Alonso l'encarregat de completar el procés. “Este forn serà el que ens les enforne”, ha assenyalat la responsable, garantint així el resultat final de cada una de les peces.
Jocs i convivència final
El taller no s'ha limitat a la cuina. En els temps de repòs de la massa, l'organització ha introduït activitats complementàries per a mantindre l'ambient dinàmic. “Mentre el rent feia la seua feina, hem fet un trivial de Setmana Santa”, ha explicat Rivera.
La programació es completarà divendres amb una jornada en la qual els participants compartiran les seues creacions. “Demà continuarem la jornada amb una convivència per a menjar-nos la mona amb jocs populars i un bingo musical”, ha afegit.
La iniciativa s'emmarca dins de les accions de la Federació de Confraries i Germanors per a acostar la Setmana Santa als més jóvens des d'una perspectiva participativa. A través d'esta mena de propostes, es reforça la transmissió cultural, es promou la convivència i es manté viva una tradició que, any rere any, continua reunint famílies entorn d'un gest tan senzill com compartir una mona.
- Una promotora proyecta un hotel y apartamentos turísticos de diez alturas en la avenida de los Europeos de Torrevieja
- Apunta la fecha: Estos son los cinco nuevos restaurantes de «Menjars de la Terra» en las Marinas
- Sanidad saca del plan de choque al hospital Medimar de Alicante a raíz de la muerte de una paciente por una operación de cadera
- Hallan a una mujer fallecida hace más de una semana en el baño de su vivienda en Torrevieja
- Los bomberos dan por estabilizado el incendio en las faldas del Maigmó
- La Bonoloto convierte a un ilicitano en rico: 2.274.042 euros de premio
- Problemas con la campaña de la renta en la Comunidad Valenciana: Renta Web aún no permite aplicar las deducciones de las gafas o el gimnasio
- La curiosa fórmula de Costas y el Ayuntamiento para impedir el estacionamiento de caravanas en el litoral de Alicante