Estos són els set llargmetratges que competixen enguany en el Festival de Cinema d'Alacant
L'organització fa oficial les pel·lícules a concurs que es disputen la Tessel·la d'Or, tres d'elles òperes primes i amb una única directora entre els aspirants
La nova edició del Festival Internacional de Cinema d'Alacant avança amb passes de gegant i l'organització ja ha donat a conéixer els títols dels llargmetratges que competiran en la seua secció oficial. En esta ocasió, s'han seleccionat un total de set pel·lícules, entre les quals destaquen tres òperes primes. Totes les obres podran veure's del 27 al 29 de maig als cinemes Kinépolis d'Alacant, situats al Centre Comercial Plaza Mar 2.
Les projeccions començaran el dimecres 27 de maig a les 19 hores amb la comèdia Un hombre de verdad, òpera prima de Liteo Pedregal, que compta en el repartiment amb Carlos Olalla, Olivia Molina, Rosario Pardo, Laura de la Uz i Inma Sancho. Este llargmetratge narra la història de Guillermo, un home que als setanta anys, i després de morir la seua esposa, desconstruix el seu masclisme guiat per quatre dones.
El mateix dimecres, a les 21.15 hores, es projectarà la segona pel·lícula a concurs, Mi cielo, tu infierno, del director Alberto Evangelio, amb un repartiment encapçalat per Tània Fortea, Sandra Cervera, Víctor Palmero i Antonio Hortelano. Este llargmetratge construïx la vida d'Adela i Victoria, dos dones que al llarg dels anys viuen una història d'amor impossible. Són fortament castigades per la llei i per la societat dels anys 60 i 70. No obstant això, malgrat tots els impediments, no poden oblidar-se l'una de l'altra.
Absolute Love obrirà la sessió del dijous 28 de maig a les 16.45 hores. Este llargmetratge, dirigit per Carlo Avventi, es desenrotlla en els anys 80 quan el cantant de creuers Arly va conquistar les llistes d'èxits amb la cançó que dona nom a la cinta. No obstant això, la fama efímera li va impedir mantindre l'èxit a llarg termini. Vint anys després, Arly viu una vida còmoda i despreocupada i, encara que envoltat d'amics, oculta una profunda ferida, perquè ha abandonat la seua passió per la música. El repartiment està compost per Sara Deray, Arly Jones, Lydia Mínguez, Mauro Ottel, Maxi Celdrán, John Sanderson i Iván Gisbert.
La segona pel·lícula que podrà veure's el dijous 28 de maig, a les 19 hores, és A la cara, de l'alacantí guanyador d'un Goya Javier Marco, i protagonitzada per Manolo Solo, Sonia Almarcha, Roberto Álamo i Daniel Pereza Prada. La cinta narra la història de Pedro, que quan obri la porta de sa casa per a rebre un possible company de pis se sorprén quan es troba amb Lina, una famosa presentadora de televisió. L'habitació no l'interessa, només vol que Pedro diga en veu alta el missatge d'odi que li va escriure en xarxes socials. El que comença com un xoc violent es transforma en una estranya convivència, on els dos es convertixen en espills incòmodes.
La tercera pel·lícula que podrà veure's el 28 de maig a les 21.15 hores serà Rabioso de Luis María Ferrández, que en el repartiment compta amb José Luis García Pérez, Patricia Ross, Víctor Clavijo i Eva Almaya. Rabioso és la història de Marco, que comença el dia de les seues noces encadenat a una solitària tomba al mig del desert. No recorda res, quasi no té cobertura i en la seua cartera només han deixat un euro, una targeta del banc i la foto de la seua promesa. Però quan apareix Ventura, una venedora ambulant, comença la tempesta.
El divendres 29, a les 19 hores, serà el torn de Que vienen los perros, òpera prima d'Iván Sánchez i David Tembleque, amb un repartiment format per Olivia Baglivi, Mabel del Pozo, Ramón Esquinas, Carmen Mayordomo i Catalina Sopelana. La pel·lícula és la història de Liz, una prostituta de luxe en crisi que reviu records bloquejats després d'un fet violent. Quan fuig, torna al seu origen i descobrix que sa mare, que la va abandonar, és clau per a salvar-la.
L'última projecció de la secció oficial serà a les 21.15 hores amb Cowgirl, codirigida per Cristina Fernández Pintado i Miguel Llorens, sent esta la seua òpera prima. Compta amb un repartiment compost per Isabel Rocatti, Carlos Cuevas, Pepe Munné i Joaquín Climent. Cowgirl és una comèdia romàntica que mostra els conflictes de la vida rural, la importància dels records i el redescobriment de l'amor en la darreria de la vida.
Diferents gèneres que opten a la Tessel·la d'Or
Després d'anunciar-se els títols de les pel·lícules que buscaran endur-se la Tessel·la d'Or a la millor pel·lícula de la vint-i-tresena edició del Festival de Cinema d'Alacant, dotat amb 3.000 euros, el director del certamen, Vicente Seva, ha comentat que s'han rebut "un gran nombre de llargmetratges de gran qualitat" i que "ha sigut molt difícil la selecció". "Estem orgullosos de continuar creixent i donant l'oportunitat de veure òperes primes de nous creadors, o treballs de directors ja consolidats", ha afegit.
Els llargmetratges seleccionats competiran per diversos premis del palmarés. Encara que el principal guardó és la Tessel·la d'Or a la millor pel·lícula, també estan en joc la Tessel·la de Plata al millor director, la Tessel·la de Plata a la millor actriu, la Tessel·la de Plata al millor actor, la Tessel·la de Plata a la millor fotografia i el Premi del Jurat de la Crítica Sergio Balseyro a la millor pel·lícula.
Este certamen, que compta amb el suport de la Diputació Provincial d'Alacant, l'Ajuntament d'Alacant, Alacant Film Office, Institut Valencià de Cultura, À Punt Radiotelevisió Valenciana i altres empreses col·laboradores, se celebrarà del 23 al 30 de maig, i les entrades per a gaudir dels diferents llargmetratges es poden adquirir en la web del festival a un preu de 4 euros per passe.
