Alacant es cola en l'elit mundial del vi i participarà en una de les cites més importants del sector
El celler Rafa Cañizares Viticultor ha sigut seleccionat per a participar en el Wine Spectator Grand Tour 2026, un format prestigiós de tast lliure que recorrerà tres localitats dels Estats Units
Alacant torna a situar-se en el mapa internacional del vi. El celler Rafa Cañizares Viticultor ha sigut seleccionat per a participar en el Wine Spectator Grand Tour 2026, una de les cites més exclusives del sector, reservada a vins que superen els 90 punts en la prestigiosa revista especialitzada. Es tracta, a més, de l'únic celler de la província d'Alacant present en esta edició, una fita que reforça el posicionament del territori en el panorama vitivinícola internacional.
Este reconeixement situa el projecte de Rafa Cañizares entre els cellers més valorats a escala mundial i la participació del qual està estrictament limitada per invitació. Encara que és la primera vegada que participa amb el seu propi celler, l'equip compta amb experiència prèvia en esta mena d'esdeveniments a través de Bodegas Volver, amb vins com Tarima Hill, que ja han format part del Grand Tour en edicions anteriors.
Però abans de poder entendre les conseqüències del que suposa estar seleccionat en esta cita, cal saber en què consistix el Wine Spectator Grand Tour. Es tracta d'una experiència única en el sector que reunix cada any alguns dels millors cellers del món en un format de tast lliure on els assistents poden descobrir, en una mateixa experiència, vins icònics de diferents països, regions i estils.
En la seua edició de 2026, este tour recorrerà tres ciutats clau dels Estats Units: Denver (18 d'abril), San Diego (25 d'abril) i Tampa (1 de maig), en trobades que congreguen milers d'assistents i professionals del sector. Entre els països participants es troben l'Argentina, França, Itàlia, els Estats Units, Austràlia, Nova Zelanda o Portugal, d'on també acudiran cellers de reconegut prestigi internacional com Zuccardi, Penfolds, Famille Perrin o Champagne Gosset.
Ambaixador provincial amb la identitat de Triga
En esta edició, Rafa Cañizares Viticultor participarà amb el seu vi més representatiu, Triga Tinto, una elaboració que reflectix la identitat més personal del viticultor i l'origen d'este projecte familiar. Dins d'esta mateixa família, el Triga Chardonnay va ser seleccionat per a formar part de l'acte commemoratiu del desé aniversari de la coronació del rei d'Espanya, una altra fita del professional, que s'ha llaurat una trajectòria basada en la constància, la qualitat i el respecte per la vinya, factors clau per a formar part de l'exigent circuit de selecció de Wine Spectator.
I és que eixa exigència es reflectix de manera numèrica en les participacions espanyoles en esta gira internacional. En total, només 17 cellers espanyols han sigut seleccionades per a formar part d'esta cita amb referents històrics del vi com CVNE, Familia Torres, La Rioja Alta o Muga. Dins d'esta exclusiva llista es troba ara Rafa Cañizares Viticultor.
Una tradició familiar que aposta per varietats autòctones
El projecte Rafa Cañizares Viticultor, amb seu a Salinas, s'ha consolidat com una de les iniciatives centrades en la recuperació de la vinya tradicional de l'Alt Vinalopó. Impulsat per una família amb cinc generacions de trajectòria en el sector, el projecte es desenrotlla en una antiga casa de cultiu rehabilitada, des de la qual s'elaboren vins vinculats al territori.
El celler basa el seu treball en la recuperació de varietats autòctones i en la preservació de vinyes velles, moltes en risc d'abandó per la falta de relleu generacional i la baixa rendibilitat. Este enfocament busca mantindre part del patrimoni vitivinícola de la zona, en un context de transformació del sector.
Més enllà del seu origen familiar, la iniciativa respon també a una aposta per elaborar vins amb identitat pròpia, lligats a les característiques de l'entorn natural en el qual se situa. En este sentit, el projecte ha anat guanyant visibilitat en els últims anys. La seua participació en el Wine Spectator Grand Tour ha contribuït a reforçar la seua projecció fora d'Espanya, al mateix temps que situa la província d'Alacant en el mapa de cites internacionals del vi.
En paral·lel, el celler forma part del creixent interés per l'enoturisme a la província. En este àmbit, oferix visites centrades en el coneixement de la vinya i del procés d'elaboració, en línia amb altres propostes que combinen vi i entorn rural. El cas de Rafa Cañizares Viticultor reflectix així una tendència més àmplia dins del sector: la revaloració de la vinya històrica i de models de producció lligats al territori enfront de dinàmiques més intensives.
