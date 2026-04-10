El caos de les deduccions del Consell reduïx un 11 % la presentació de declaracions de la renda en els primers dies
Fins a este divendres, l'Agència Tributària ha rebut 53.428 formularis a Alacant, uns 6.600 menys que l'any passat
El caos originat pel retard del Consell a aprovar els nous límits de renda per a les deduccions sociosanitàries, que ha impedit incloure-les a temps en el programa Renda Web, ha provocat que la xifra de declaracions presentats en els primers dies de campanya a la província s'haja reduït de manera notable.
En concret, davant de l'increment de més del 8 % que s'ha registrat a escala nacional, davant de les cada vegada majors facilitats per a fer este tràmit de manera telemàtica, l'Agència Tributària ha rebut a Alacant un 11,06 % menys de presentacions. Una situació que es repetix, fins i tot amb major intensitat, a Castelló i València.
Encara que des de l'Agència Tributària assenyalen que són múltiples els factors que poden haver influït en este inesperat descens, la veritat és que també reconeixen que molts contribuents estarien esperant que el programa s'actualitze per a aplicar-se correctament estos beneficis fiscals, que permeten desgravar-se part de la quota del gimnàs o el gasto en ulleres o en formació musical, entre altres.
Així, les dades recopilades fins a este divendres -és a dir, en els primers dos dies de campanya- apunten que ja han complit amb Hisenda 53.428 alacantins, la qual cosa suposa 6.647 menys (-11,06 %) que en el mateix període de l'anterior campanya de la renda. En el cas de Castelló s'han presentat 17.762 declaracions, un 11,21 % menys, i a València el descens arriba al 16 %, amb un total de 74.582.
Per part seua, a escala nacional, l'Agència Tributària ja té en el seu poder la declaració de 2.213.035 contribuents, un 8,07 % més.
Menys devolucions
Referent a això, cal destacar que tota la caiguda es concentra en aquells contribuents que tenen dret a devolució (se n'han rebut 45.210, 7.079 menys), mentres que la presentació de declaracions a pagar o neutres s'ha incrementat.
En este sentit, des de l'AEAT expliquen que els primers dies de campanya sol rebre's aquelles declaracions més senzilles, les que són més fàcils de revisar pels contribuents. Molts d'ells estarien optant per esperar per a poder aplicar-se les deduccions autonòmiques, encara que l'AEAT també permet fer-ho a posteriori, és a dir, amb la presentació d'una declaració autocorrectiva.
Com conta este diari, la campanya de la renda va arrancar sense que l'Agència Tributària haguera inclòs els nous límits de renda per a aplicar-se les deduccions sociosanitàries del Consell -que passen de 32.000 a 60.000 euros en les declaracions individuals, i de 48.000 a 78.000 en les conjuntes-, pel fet que no va ser fins al mateix dia 8 d'abril quan la seua convalidació es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Tampoc va donar temps a incorporar la nova deducció per formació musical. Encara que des de l'executiu valencià han tractat de tirar pilotes fora assenyalant que els decrets aprovats pel Ple del Consell es van publicar el 3 i el 6 de març -per a assegurar que hauria donat temps de fer les modificacions necessàries en Renda Web-, la veritat és que la convalidació per part de les Corts no es va produir fins a final de mes i no es va publicar en el DOGV fins al 8 d'abril.
Davant esta situació, l'AEAT va optar per deshabilitar les caselles i incorporar un missatge advertint als contribuents que esperaren per a presentar la declaració fins que finalitzara el procés legislatiu necessari perquè els canvis tingueren vigència.
Des de l'organisme estatal asseguren que s'introduiran els canvis necessaris per a poder aplicar-se estes deduccions "al més prompte possible".
Les deduccions
La normativa autonòmica permet deduir fins al 30 % del gasto en salut bucodental, fins a un màxim de 150 euros; el 30 % del cost d'ulleres i lents de contacte, fins a 100 euros; el 30 % del gasto en salut mental, amb límit de 150 euros; fins a 100 euros per tractaments de malalties rares o per als qui patixen alzheimer, i fins al 30 % de la quota del gimnàs, amb 150 euros de màxim.
A totes estes, a més, enguany cal sumar la nova deducció per al foment de la música, que permet deduir fins a 150 euros per la compra d'instruments i partitures, la taxa del conservatori o la quota de la banda de música.
En total, la Generalitat assegura que més d'un milió de ciutadans de la Comunitat Valenciana podran beneficiar-se d'estes mesures.
