L'Hospital d'Elda lidera un tractament sense cirurgia per a nòduls tiroidals

Més de 50 pacients ja han sigut tractats amb esta tècnica mínimament invasiva

Com saber si tinc un problema de tiroide? Signes, símptomes i quan cal operar-se

GVA

Sara Rodríguez

El Departament de Salut d'Elda ha consolidat un innovador programa de tractament mínimament invasiu per a nòduls tiroidals benignes, posicionant-se com a referent a la Comunitat Valenciana en l'aplicació d'alternatives a la cirurgia tradicional.

La iniciativa, posada en marxa en 2024, ha permés fer més de mig centenar d'intervencions mitjançant tècniques com l'ablació per radiofreqüència i l'etanolització. Estos procediments oferixen als pacients opcions terapèutiques segures, eficaces i menys invasives.

Els nòduls tiroidals benignes són una patologia freqüent i, durant anys, la cirurgia ha sigut l'única opció en casos amb símptomes com dificultat per a engolir, alteracions funcionals —com l'hipertiroïdisme— o molèsties estètiques.

L'equip d'Endocrinologia de l'Hospital d'Elda. / GVA

No obstant això, estes noves tècniques permeten reduir la grandària dels nòduls i millorar la simptomatologia, evitant en molts casos la intervenció quirúrgica i afavorint una recuperació més ràpida.

El programa està dirigit per l'especialista en Endocrinologia i Nutrició, el doctor José Javier Campuzano Jara, amb la supervisió del cap de secció, el doctor José Manuel Ruiz Palomar. Encara que es va iniciar en col·laboració amb el Servici d'Otorrinolaringologia, actualment es desenrotlla íntegrament des del Servici d'Endocrinologia i Nutrició.

La realització d'estos procediments des d'este servici facilita un abordatge clínic integral i una selecció més precisa dels pacients candidats, atés que estos especialistes són els que avaluen habitualment les malalties tiroidals benignes.

Menys cirurgia i major eficiència

La implantació d'estes tècniques mínimament invasives continua sent limitada, la qual cosa convertix el Departament de Salut d'Elda en pioner a la Comunitat Valenciana a l'hora d'oferir-les de manera completa des d'un servici d'Endocrinologia.

Este model organitzatiu ha contribuït a agilitar els temps d'atenció, reduir la necessitat de cirurgia i optimitzar els recursos sanitaris, millorant de manera notable l'eficiència assistencial.

