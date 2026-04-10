Llorca, sobre si anirà a declarar a la comissió d'investigació de Les Naus: “Ho estudiarem i ho valorarem”
El president de la Generalitat insistix en les seues crítiques al format d'estos òrgans per considerar que “no solen servir per a res”
Més crítiques a les comissions d'investigació. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, no ha aclarit este divendres si compareixerà a petició de l'esquerra, en cas que la sol·licitud es formalitze amb l'aprovació d'una majoria de diputats, en els òrgans constituïts per a esbrinar què va passar en les polèmiques adjudicacions del residencial Les Naus i per a investigar la gestió del bo comerç a Alacant.
En la primera d'estes comissions, que se celebra a les Corts, els grups d'esquerres pretenen que el cap del Consell comparega. En la segona, que té lloc en la Diputació, el PSOE i Compromís (els mateixos grups amb representació en la cambra autonòmica) han verbalitzat esta voluntat perquè Llorca expose la seua versió sobre un cas que afecta el president de la Cambra de Comerç d'Alacant, Carlos Baño, i en el qual l'actual president autonòmic atestaria en relació amb la seua etapa com a alcalde de Finestrat.
Cal recordar que, en este últim cas, la Diputació finançava els ajuntaments amb fons perquè estos transferiren les partides econòmiques als establiments que van participar en el programa. En aquell moment, a més, el president de la Diputació d'Alacant era Carlos Mazón.
Sense aclarir-ho
Llorca, que ha fet la seua valoració en una visita a la futura Estació Central d'Alacant, no ha aclarit si acceptaria o rebutjaria una compareixença en cas que s'acabe formalitzant. “Quan arribe eixa petició, l'estudiarem i la valorarem”, ha contestat. A més, el president ha anat més enllà i ha insistit en la seua crítica al format de les comissions d'investigació, tal com ja va fer el mes de març passat.
“El que he vist estos últims anys és que no solen servir per a res, només per a frustrar més i crear crispació, per a embolicar més”, ha considerat Llorca, que també creu que estos òrgans estan “per a fer aportacions constructives i esclarir fets”. El cap del Consell ha afegit que estes comissions les veu “molt incompatibles quan hi ha investigacions judicials en curs”. “Els veig poc de sentit, la veritat”, ha conclòs.
Insistència
El passat 9 de març, Llorca es va expressar per primera vegada en estos termes sobre la utilitat de les comissions d'investigació. “Últimament no són un exemple per als ciutadans, servixen per a poc”, va afirmar en un acte a Benidorm quatre dies després que es constituïra la comissió de les polèmiques adjudicacions de Les Naus, un escàndol destapat per INFORMACIÓN a la fi de gener.
