Pas elevat
L'obertura este mes a Elx de la passarel·la sobre les vies solucionarà el risc del pas indegut
La infraestructura canalitzarà el pas per als vianants a Altabix mentres veïns alerten d'accessos oberts i reclamen més protecció en l'entorn ferroviari
L'obertura prevista per a este mes de la passarel·la per als vianants d'Altabix permetrà eliminar un dels principals focus de risc detectats en l'entorn de les vies del tren a Elx: el pas habitual de vianants per la infraestructura ferroviària. Veïns de la zona asseguren que travessar les vies no és un fet puntual, sinó una pràctica diària que s'ha consolidat davant la falta d'alternatives directes entre els dos costats del barri.
“Desenes de persones passen diàriament d'un costat a l'altre del barri utilitzant les vies”, expliquen residents consultats, que advertixen del perill que esta situació suposa tant per als vianants com per a la circulació de trens en la línia Alacant-Múrcia. El problema s'ha fet present de nou en els últims dies després del sabotatge protagonitzat per quatre menors, la qual cosa ha reobert el debat sobre la seguretat en este punt del traçat ferroviari.
Un pas insegur convertit en rutina
El tram comprés entre l'entrada al túnel d'Altabix i la passarel·la encara sense estrenar s'ha convertit en un punt de trànsit habitual. La combinació d'accessos oberts, camins de terra i escàs tancament efectiu facilita que molts vianants opten per travessar directament les vies en lloc d'envoltar la zona.
Esta pràctica, assumida per part de la població com una drecera quotidiana, incrementa de manera significativa el risc d'accident. No sols per la possible irrupció de persones en la trajectòria dels trens, sinó també per la falta de visibilitat en alguns punts, especialment en les proximitats del túnel.
Els veïns subratllen que esta situació fa temps ques es produïx i que, fins ara, no s'havia adoptat una solució estructural. La futura passarel·la pretén precisament corregir esta carència i oferir un pas segur i accessible.
Una infraestructura en la seua recta final
Les obres de la passarel·la es troben ja en la seua fase final, amb la previsió municipal d'obertura entorn de mitjan abril. La infraestructura, de 44 metres de longitud i 5,5 metres d'amplària, està dissenyada per a permetre el pas simultani de vianants, bicicletes i patinets, elevant-se uns set metres sobre les vies per a complir amb la normativa ferroviària.
El projecte, amb una inversió pròxima als 2,7 milions d'euros, connecta els sectors E-20 i E-24 del barri d'Altabix, dos àrees residencials separades històricament per la línia ferroviària. La seua posada en funcionament permetrà reduir temps de desplaçament i millorar la mobilitat diària de veïns, estudiants i usuaris d'instal·lacions esportives pròximes.
El retard en l'obertura, inicialment prevista setmanes arrere, respon a la incorporació de millores sol·licitades pels veïns, especialment en matèria de privacitat. Part de l'estructura se situava a l'altura de balcons de vivendes pròximes, la qual cosa va generar inquietud entre els residents. Per a corregir-ho, l'Ajuntament ha impulsat la instal·lació de panells que impedisquen la visió directa cap als edificis.
A més, s'han introduït millores en la il·luminació i la urbanització de l'entorn, així com actuacions en jardineria per a integrar la infraestructura en el barri. Les pluges de les últimes setmanes també han condicionat el ritme dels treballs finals, especialment en la formigonada i el condicionament d'accessos.
Solució parcial si no es reforça el tancament
Malgrat l'avanç que suposa la passarel·la, els veïns advertixen que la seua eficàcia dependrà en gran manera del reforç de la seguretat en l'entorn. Consideren que, si no es millora el tancament perimetral de les vies, continuarà existint la temptació de passar per punts no habilitats.
En este sentit, reclamen actuacions complementàries com la instal·lació de tanques contínues, l'eliminació d'accessos directes i una major vigilància policial, especialment en horaris de major trànsit. També insistixen en la necessitat de netejar i condicionar la zona, on s'acumulen residus i materials que contribuïxen a la degradació de l'espai.
El recent incident amb menors ha posat de manifest les carències existents, però els residents recorden que el problema del pas sobre les vies és anterior i estructural. La passarel·la, coincidixen, és una infraestructura “necessària i esperada”, però no suficient per si sola.
