Sanitat
La Comunitat Valenciana és l’autonomia líder en trasplantaments de cor a Espanya
Pérez Llorca destaca que és la regió de més de cinc milions d’habitants amb la taxa de donació més alta del món
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacat la solidaritat de la societat valenciana, gràcies a la qual l’any passat es van poder fer un total de 689 trasplantaments d’òrgans, 49 dels quals cardíacs, la qual cosa convertix la Comunitat Valenciana en l’autonomia líder en trasplantaments de cor a Espanya.
En 2025 es van registrar un total de 311 donants morts, la qual cosa situa la Comunitat Valenciana en una taxa de 57,5 donants per milió d’habitants, molt per damunt de la mitjana nacional (51,999) i de la mitjana europea (22). A més, és la regió de més de cinc milions de persones amb la taxa més elevada de donació del món.
Generositat
El cap del Consell, durant una jornada sobre trasplantament cardíac celebrada en l’Hospital La Fe, ha agraït la generositat dels donants i les seues famílies, “que, en un moment molt complicat i de molt de dolor”, oferixen una oportunitat de poder viure a altres persones, la qual cosa, segons ha dit, “és una motivació perquè continuem treballant per una sanitat de qualitat”.
Així mateix, ha agraït i ha valorat el treball de nombrosos professionals per a poder fer un trasplantament, des de metges i infermers a tècnics de laboratori o conductors d’ambulància, entre altres.
Pérez Llorca ha advocat per la col·laboració entre professionals, pacients, entre les institucions i entre el sector públic i privat “per a treballar conjuntament per a continuar oferint qualitat en la sanitat”.
Trasplantaments
La Unitat de Trasplantament Cardíac de l’Hospital La Fe de València és tot un referent internacional que ha dut a terme 1.126 intervencions d’esta classe des que va començar la seua activitat en 1987.
En conjunt, en este centre sanitari es van dur a terme, l’any passat, un total de 352 trasplantaments, 125 renals, 87 hepàtics, 85 de pulmó, els 49 cardíacs i 6 de pàncrees, amb la qual cosa es manté com a primer hospital d’àmbit nacional en trasplantaments hepàtics i cardíacs i el tercer en pulmonars.
Renals
En el total d’hospitals de la Comunitat Valenciana es van fer un total de 689 trasplantaments en 2025, tant renals com hepàtics, cardíacs, de pulmó i de pàncrees. Destaquen els 433 renals, un 7,7 % més que l’any anterior, la qual cosa suposa un rècord històric.
