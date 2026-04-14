La Diputació destina més d’un milió d’euros a ajudar els municipis en la gestió dels residus

Les subvencions van dirigides a mancomunitats, a localitats de menys de 4.000 habitants i a les poblacions que integren el Consorci del Pla Zonal de Residus 11-A6 (Baix Segura)

El termini de presentació de sol·licituds d’esta convocatòria ja està obert i finalitza el 29 d’abril

El termini de presentació de sol·licituds d’esta convocatòria ja està obert i finalitza el 29 d’abril

R. E.

La Diputació d’Alacant destinarà, enguany, més d’un milió d’euros a ajudar els municipis de la província a sufragar els costos de l’arreplega i el transport dels residus sòlids urbans. El BOP ha publicat recentment les bases d’esta convocatòria, que ja ha obert el termini de presentació de sol·licituds i que finalitzarà el 29 d’abril.

“Gràcies a esta mena d’ajudes, reforcem el nostre compromís amb els municipis, ajudant-los en el finançament de servicis essencials com el transport i l’arreplega de residus, que resulten clau per a garantir la qualitat de vida de la ciutadania i la sostenibilitat del territori”, ha assenyalat la diputada de Medi Ambient i Energia, Magdalena Martínez.

La convocatòria preveu tres línies de subvenció; una dirigida a mancomunitats, dotada amb 681.000 euros; una altra per a localitats de menys de 4.000 habitants que no estiguen mancomunades, que ascendix a 186.144 euros; i una última de 162.200 euros destinada a aquelles poblacions que integren el Consorci del Pla Zonal de Residus 11 - Àrea de Gestió A6.

Respecte a esta última, la diputada ha explicat que l’objectiu d’este apartat és “atendre el sobrecost que els ajuntaments del Baix Segura han d’afrontar per l’enviament dels seus residus a instal·lacions externes, ja que en la comarca no tenen conclòs el projecte de gestió de residus”.

Segons les bases publicades, els consistoris i les mancomunitats que desitgen adherir-se a este paquet inversor podran optar a una única línia de subvenció.

El Ayuntamiento de Alicante presume de gestión en Tabarca pese al deseo de los vecinos de independizarse

El Ayuntamiento de Alicante presume de gestión en Tabarca pese al deseo de los vecinos de independizarse

Segunda detención por la muerte violenta de un hombre este sábado en Albacete

Segunda detención por la muerte violenta de un hombre este sábado en Albacete

El Gobierno aprueba la regularización de migrantes y añade más de 550 profesionales en las oficinas

La Comunitat Valenciana és l’autonomia líder en trasplantaments de cor a Espanya

La Comunitat Valenciana és l’autonomia líder en trasplantaments de cor a Espanya

La Diputació destina més d’un milió d’euros a ajudar els municipis en la gestió dels residus

La Diputació destina més d’un milió d’euros a ajudar els municipis en la gestió dels residus

CC OO reivindica en Elche la II República y alerta del "auge" ultraderechista

CC OO reivindica en Elche la II República y alerta del "auge" ultraderechista

El Ayuntamiento de Alicante abre la puerta a cambios en el Parque Central: “Atender a los vecinos es una prioridad”

El Ayuntamiento de Alicante abre la puerta a cambios en el Parque Central: “Atender a los vecinos es una prioridad”
