La Diputació destina més d’un milió d’euros a ajudar els municipis en la gestió dels residus
Les subvencions van dirigides a mancomunitats, a localitats de menys de 4.000 habitants i a les poblacions que integren el Consorci del Pla Zonal de Residus 11-A6 (Baix Segura)
La Diputació d’Alacant destinarà, enguany, més d’un milió d’euros a ajudar els municipis de la província a sufragar els costos de l’arreplega i el transport dels residus sòlids urbans. El BOP ha publicat recentment les bases d’esta convocatòria, que ja ha obert el termini de presentació de sol·licituds i que finalitzarà el 29 d’abril.
“Gràcies a esta mena d’ajudes, reforcem el nostre compromís amb els municipis, ajudant-los en el finançament de servicis essencials com el transport i l’arreplega de residus, que resulten clau per a garantir la qualitat de vida de la ciutadania i la sostenibilitat del territori”, ha assenyalat la diputada de Medi Ambient i Energia, Magdalena Martínez.
La convocatòria preveu tres línies de subvenció; una dirigida a mancomunitats, dotada amb 681.000 euros; una altra per a localitats de menys de 4.000 habitants que no estiguen mancomunades, que ascendix a 186.144 euros; i una última de 162.200 euros destinada a aquelles poblacions que integren el Consorci del Pla Zonal de Residus 11 - Àrea de Gestió A6.
Respecte a esta última, la diputada ha explicat que l’objectiu d’este apartat és “atendre el sobrecost que els ajuntaments del Baix Segura han d’afrontar per l’enviament dels seus residus a instal·lacions externes, ja que en la comarca no tenen conclòs el projecte de gestió de residus”.
Segons les bases publicades, els consistoris i les mancomunitats que desitgen adherir-se a este paquet inversor podran optar a una única línia de subvenció.
