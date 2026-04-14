Tribunals
Ja hi ha data per al juí contra Rafa Mir per presumpta agressió sexual
El futbolista compareixerà davant del jutge el pròxim 28 de maig després de ser acusat, fa any i mig, d’un delicte d’índole sexual per part d’una jove
Rafa Jarque
Ja hi ha data per al juí per presumpta agressió sexual de Rafa Mir. Segons avança Dani Meroño en La banda (À Punt), l’actual futbolista de l’Elx CF haurà de fer front a la seua acusació davant del jutge el pròxim 28 de maig, aproximadament un any i mig després del succés ocorregut en el domicili del jugador que va acabar en denúncia per part d’una de les jóvens implicades. Segons el periodista, es discutix a esta hora si el juí se celebrarà a porta oberta o tancada.
L’incident es va produir el setembre de 2024, hores després que l’equip aleshores dirigit per Rubén Baraja empatara a Mestalla contra el Vila-real (1-1) i en el qual Rafa Mir va jugar 21 minuts partint des de la banqueta. Després del partit, el de Cartagena va eixir de festa a una coneguda discoteca de València en la qual va conéixer dos jóvens (de 21 i 25 anys). Cap a les set del matí, després d’abandonar el local, el futbolista i les dos xiques es van desplaçar al domicili de Rafa Mir, en el qual s’acabaria produint la presumpta agressió sexual per la qual ara està denunciat per part d’una de les jóvens.
Després de la demanda, el jugador va ser detingut per la Guàrdia Civil i va passar quasi dos dies en el calabós. Una vegada en llibertat amb càrrecs, es va mantindre en la disciplina valencianista, en la qual va disputar partits amb Baraja i, posteriormente, Carlos Corberán.
Va seguir amb la seua carrera a l’espera del juí
Mentres es fixava una data per a celebrar el juí, Rafa Mir va continuar amb la seua carrera, però no en el València, ni tampoc en el Sevilla, club que manté la seua propietat, sinó en l’Elx, a on porta des de l’inici de la temporada actual. Una vegada finalitze esta, haurà de tornar a València per a enfrontar-se al juí, que ja té data.
La Fiscalia sol·licita 10 anys de presó
Després d’una exhaustiva investigació, la Fiscalia va emetre, fa unes setmanes, un dictamen en el qual sol·licita deu anys i mig de presó per al futbolista per un delicte d’agressió sexual agreujat amb accés carnal i per un altre de lesions. A més, el Ministeri Fiscal proposa que Mir, que sempre ha negat els fets, no puga acostar-se durant tretze anys a 500 metres de la víctima, que tinga després set anys de llibertat vigilada i huit d’inhabilitació especial per a exercir qualsevol activitat que tinga relació amb menors. També hauria d’indemnitzar la víctima amb 64.000 euros.
La defensa de Rafa Mir va demanar l’absolució aportant dos vídeos inèdits en el jutjat
El davanter Rafa Mir va presentar, fa algunes setmanes, en el jutjat, un nou escrit de defensa en el qual aporta dos vídeos inèdits que, segons el seu entorn legal, servirien per a desmuntar les acusacions d’agressió sexual interposades en contra seua. El document, elaborat pel seu advocat, Jaime Campaner, inclou elements que reforcen la versió del futbolista i sol·licita la seua lliure absolució en el procediment que es troba en fase prèvia al juí.
Suscríbete para seguir leyendo
