De l’homenatge al documental: estes són les quatre pel·lícules convidades al Festival de Cine d’Alacant
Produccions de Daniel Alberola, Reyes Caballero, Esmeralda Marugán i un tribut a Ramón Margareto es projectaran durant el certamen en els cines Kinépolis i el Teatre Arniches
Cine independent, memòria i noves mirades conformen la base de les pel·lícules convidades al Festival Internacional de Cine d’Alacant, que celebra la seua 23a edició del 23 al 30 de maig, i que també retrà tribut a Ramón Margareto, guanyador d’un Goya i que va morir l’any passat, molt vinculat al certamen alacantí en els seus inicis, del qual va ser director adjunt amb Vicente Seva, així com responsable de la pel·lícula rodada a Alacant Bollywood Made in Spain.
El festival de cine incorporarà a la seua programació quatre llargmetratges convidats que s’exhibiran durant la setmana del certamen per a enriquir la seua programació. Les projeccions es duran a terme en els cines Kinépolis i el Teatre Arniches, seus del certamen, i, en este cas, tres de les quatre pel·lícules són obra d’autors de la província d’Alacant. Les entrades estan disponibles en la web del Festival.
Propostes variades
Estes projeccions especials, entre la ficció i el documental, permetran al públic descobrir propostes cinematogràfiques variades. La primera projecció serà el dimecres 27 de maig, a les 16:45 hores, en Kinépolis, amb Guirigall, realitzat pel director alacantí Daniel Alberola, amb motiu del 125é aniversari del municipi del Campello. La pel·lícula conta la història de Felicity Cifuentes, una dona freda i calculadora que s’infiltra en un grup de persones majors del Campello per a manipular-los i fer-se amb valuoses peces arqueològiques, ocultant la seua verdadera identitat com a traficant il·legal d’art.
Homenatge pòstum
La següent producció convidada serà l’homenatge a títol pòstum que li brinda el Festival a qui va ser el seu estret col·laborador Ramón Margareto, guanyador d’un Goya pel curtmetratge Memorias de un cine de provincias en 2010, amb la projecció del documental Confesiones de un artista, presentat en 2022 en la Seminci. En el documental, que es projectarà el divendres 29 de maig, a les 16:45 hores, en Kinépolis, Margareto fa balanç de la seua intensa vida, tant professional com personal, plena de llums i d’ombres. En la pel·lícula conviuen imatges i testimoniatges d’ahir i de hui, de la seua vida, a més de declaracions de reconeguts professionals pròxims a ell, com el compositor alacantí Luis Ivars.
També el divendres 29, a les 17:30 hores, en el Teatre Arniches, es podrà gaudir del documental Desnudas de prejuicios, vestidas de verdad, dirigit per la periodista i directora Esmeralda Marugán, que reunix testimoniatges de set dones entrevistades per una altra sobre la seua vida íntima i sexual navegant pels moments més transcendents de la seua infància i adolescència, que van marcar el seu futur, per a ser qui són.
Finalment, eixe mateix dia, a les 19:30 hores, en el Teatre Arniches, es farà una projecció especial de caràcter cultural del llargmetratge Ala negra. El ángel de la encarnación, dirigit per la cineasta independent alacantina Reyes Caballero. La projecció s’emmarca en una acció cultural puntual en la ciutat d’origen de la directora, concebuda com una trobada amb el públic en un context no competitiu, dins del procés de desenrotllament i posicionament internacional del projecte.
Ala negra és una obra de cine independent, autoral i de mirada femenina que ret homenatge a les dones espies durant les guerres mundials. Rodada sense diàlegs, la pel·lícula construïx el seu relat a través d’un llenguatge visual poètic, centrat en l’estètica, la memòria i l’emoció. La producció, impulsada per la companyia El Secreto del Sahara, forma part d’una línia de creació cinematogràfica que aposta per narratives no convencionals i una aproximació artística al llenguatge audiovisual contemporani.
