L’Ajuntament de la Vila diu que treballa a reactivar el control d’accessos al barri antic mentres el Síndic analitza la queixa veïnal
La regidora Rosa Llorca considera innecessària la denúncia, afirma que les càmeres estan en licitació i defén la gestió municipal
La regidora i síndica de barri de l’Ajuntament de la Vila Joiosa, Rosa Llorca, ha assegurat que el sistema de càmeres de control d’accessos al centre històric està actualment en procés de licitació i ha defés l’actuació del consistori després de l’obertura d’una investigació per part del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana. A més, ha concretat la labor municipal en la instal·lació d’una càmera en la Placeta dilluns passat, i considera que la queixa interposada per l’associació veïnal és innecessària.
Segons ha explicat, el consistori està fent els passos administratius necessaris per a posar en marxa de nou este sistema, la falta de funcionament del qual durant els últims anys ha motivat la queixa presentada per veïns davant de la institució autonòmica.
Llorca ha subratllat que el Govern local ha estat treballant en la busca d’una solució tècnica i administrativa que permeta reactivar el control d’accessos amb garanties, i ha insistit que el procés de licitació és un pas imprescindible per a poder adjudicar el servici segons la normativa vigent.
Revisar ordenança i actualitzar cens
En este context, ha defés la gestió municipal enfront de les crítiques i ha assenyalat que l’Ajuntament no ha romàs inactiu, sinó que ha estat tramitant els procediments necessaris per a actualitzar el sistema i adaptar-lo a les necessitats actuals.
De fet, la representant municipal garantia a INFORMACIÓN que acararan l’actual ordenança per a posar al dia el cens de vehicles del barri i verificar els que poden accedir al centre històric mitjançant lector i control de trànsit. Quant a la petició d’informació del Síndic de Greuges, Llorca ha estimat que contestaran en els termes “que toque”.
Inactivitat i falta de resposta
Les declaracions es produïxen després que el Síndic de Greuges haja admés a tràmit una queixa de l’Associació de Veïns del Barri Antic relacionada amb la inoperància del sistema de càmeres i la falta de resposta a sol·licituds de veïns, fet pel qual s’ha iniciat una investigació i s’ha requerit informació a l’Ajuntament.
El procés obert pel Síndic busca determinar si hi ha hagut inactivitat administrativa i si s’han vist afectats drets com el d’una bona administració, mentres que l’Ajuntament defén que la solució ja està en marxa amb la licitació del nou sistema.
De manera paral·lela, l’associació veïnal continua denunciant la falta d’informació oficial sobre qualsevol pas que vaja a fer el consistori en la temàtica citada o la inexistència de resposta a la demanda de dades pels canals reglamentaris.
