Elx CF
L’Elx es carrega d’il·lusió per a les seues set finals per la permanència
Prop de mil xiquets i xiquetes han fet costat als jugadors durant l’entrenament d’este dimecres en el Martínez Valero
Amb la il·lusió d’un xiquet. O de prop de mil. Així ha carregat les piles l’Elx en el seu entrenament d’este dimecres, a porta oberta, en l’estadi Manuel Martínez Valero, al qual han assistit prop de mil xiquets i xiquetes, en una activitat organitzada amb els col·legis de la ciutat.
Els més menuts han pogut gaudir des de la graderia d’una sessió especial, que segurament també han agraït els futbolistes, en esta setmana en la qual hi ha una nova parada en Primera Divisió perquè dissabte es dispute la final de Copa del Rei. L’equip franjaverd no jugarà fins al dimecres de la setmana que ve, a casa, contra l’Atlètic de Madrid.
Eixa serà la primera de les set finals que té per davant l’equip dirigit per Eder Sarabia d’ací a l’última setmana de maig, quan concloga la temporada. Actualment, l’Elx és antepenúltim en la taula, en zona de descens a Segona Divisió, encara que a només un punt de l’Alabés, al qual encara ha de rebre en el seu feu, per la qual cosa els il·licitans depenen de si mateixos per a mantindre la categoria.
Aniversari doble
Durant la sessió, de baixa intensitat, els xiquets i les xiquetes han animat els seus ídols i els han dedicat pancartes especials, en suport per al que està per vindre. També ha sigut un dia especial per haver-hi un aniversari doble entre els integrants de la primera plantilla: Yago de Santiago i Léo Petrot complixen 23 i 29 anys, respectivament.
A més del xoc contra l’Atlètic de Madrid, a l’Elx li queda encara jugar contra Oviedo (26 d’abril), Celta (3 de maig), Alabés, Betis, Getafe i Girona. Set partits que decidiran si la pròxima temporada els franjaverds continuen pertanyent a l’elit nacional i si els xiquets i xiquetes poden tornar el curs que ve als seus centres educatius amb el seu Elx en Primera Divisió.
Tres absències i Diang al marge
En l’entrenament franjaverd amb presència d’escolars en la graderia hi ha hagut tres absències, les de Marc Aguado, Yago i Adam, amb molèsties físiques. Diang, per la seua banda, ha saltat a la gespa, encara que ha treballat al marge del grup principal. Cap dels quatre va poder participar en el xoc contra el València.
El congolés porta sense jugar des d’abans de la parada FIFA, ja que es va lesionar en un entrenament amb la seua selecció, en la busca del bitllet històric per al Mundial, que finalment va aconseguir. Un viatge que el va portar tant a Mèxic, per als partits, com al seu país, per a la celebració, i del qual va tornar amb retard.
