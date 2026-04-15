Mor Arturo Lizón, primer Síndic de Greuges
Nascut a Sella en 1938, l’advocat va ocupar diversos càrrecs polítics amb el PSOE, especialment en el Senat, i va jugar un paper actiu durant la Transició
Un polític de llarg recorregut i que va deixar empremta. Arturo Lizón Giner ha mort a Mutxamel als 87 anys després d’una vida activa en l’escena pública. La seua trajectòria va arribar a la rellevància més elevada entre 1993 i 1998, quan va exercir com a Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana. Va ser la primera persona a ostentar este càrrec després de la creació de la institució a través d’una llei autonòmica de 1988, en l’època en la qual Joan Lerma presidia la Generalitat amb el PSPV-PSOE.
Este va ser el partit d’Arturo Lizón, que va nàixer a Sella en 1938, va estudiar Dret en la Universitat de València i va ser un dels fundadors de l’Agrupació d’Advocats Jóvens d’Alacant en els últims anys de la dictadura. En plena Transició es va incorporar al primer Partit Demòcrata Popular, situat en el centre liberal, a través del lideratge d’Ignacio Camuñas.
La data de la desaparició del primer PDP, que es va integrar en la UCD d’Adolfo Suárez (més tard sorgiria una escissió d’este partit amb les mateixes sigles, però amb uns altres protagonistes), coincidix amb la incorporació de Lizón al PSOE, concretament en 1977. El seu despatx de lletrat va acollir la constitució de la Mesa de Forces Polítiques i Sindicals d’Alacant, integrada en l’organisme homònim creat a nivell preautonòmic i que reunia les forces polítiques d’oposició al franquisme.
Poc després, en la primera legislatura del període democràtic actual va ser elegit senador per Alacant amb el PSOE. Això va ocórrer en 1979, i, en el següent mandat, que va començar en 1982, va exercir com a vicepresident primer de la cambra alta, a on va esgotar la seua estada en 1993.
Aquell any va ser nomenat Síndic de Greuges, càrrec que va mantindre fins a 1998, quan va ser rellevat pel també alacantí Luis Fernando Saura (natural de Dolores), ja en l’etapa presidencial d’Eduardo Zaplana, del PP. Després d’esta etapa, Lizón va tornar a dedicar-se a l’advocacia.
Reaccions
Des del Síndic de Greuges han emés un comunicat lamentant la pèrdua del primer president de la institució, les banderes de la qual onegen a mitja asta en senyal de dol.
Al seu torn, a Mutxamel, localitat en la qual Lizón residia i a on ha mort, el seu partit ha lamentat “profundament” la defunció de qui consideren un “referent del socialisme valencià” i amb una “trajectòria exemplar” a l’esquena.
En un comunicat firmat per Antonio Cachinero, secretari local de la formació i portaveu del PSOE en l’Ajuntament de la localitat, es valora el fet d’haver “contribuït, amb solvència jurídica, serenitat i sentit d’estat, a l’enfortiment del parlamentarisme i a l’arquitectura institucional” del país. Cal recordar que en el Senat Lizón també va presidir la Comissió de la Constitució.
Lizón, a més, ha mort sent el president de l’agrupació del seu partit a Mutxamel, des del qual han donat importància a la seua etapa com a Síndic de Greuges. “La seua elecció per a encapçalar per primera vegada esta institució va simbolitzar la confiança que despertava la seua trajectòria, el seu criteri i la seua defensa constant dels drets de la ciutadania”.
La vetla té lloc des d’este dimecres 15 d’abril en el tanatori Santa Faz de Sant Joan d’Alacant i el divendres dia 17 se celebrarà l’acte de comiat en la capella del mateix tanatori a les 10 del matí.
