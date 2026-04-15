Educació
Professors d’Alacant tornen a la càrrega amb les protestes abans de la reunió clau amb la Conselleria per la pujada salarial
Els docents insten a una negociació real i mantenen en peu l’amenaça d’una vaga indefinida en maig si no s’avança en cap acord
Els professors d’Alacant han tornat a la càrrega amb les protestes en els voltants dels col·legis i instituts, després de la vaga multitudinària del passat 31 de març que va concentrar en els carrers de la capital de la província més de 10.000 docents i va provocar que més de 25.000 s’absentaren de les aules del conjunt de la Comunitat Valenciana, segons les estimacions de la Generalitat.
De nou, els docents han volgut mostrar força i unitat de cara a la reunió convocada este dijous per la Conselleria d’Educació amb els sindicats per a abordar per primera vegada de manera concreta la pujada salarial que reclamen els professionals. És una de les quatre cites previstes fins a juliol per a negociar sobre la reducció de la burocràcia, l’augment de les plantilles, la baixada de les ràtios i el foment del valencià.
Els professionals de l’ensenyança estan defenent que l’increment salarial ha de compensar en 2026 la pèrdua de poder adquisitiu acumulada des de 2010, com a mínim. Això suposaria pujades salarials d’entre 486 euros mensuals per al cos de mestres i 550 euros mensuals per a Secundària, tenint en compte únicament el sou base, el complement de destinació i l’específic, segons la proposta que manegen els sindicats. A estes quantitats caldria afegir un 20 % a la resta de complements (sexennis, càrrecs unipersonals, etc.), la qual cosa situaria el professorat valencià entre els més ben remunerats de l’Estat, segons l’STEPV.
El professorat demana cobrar 500 euros mensuals més al mes per a recuperar el poder adquisitiu perdut
L’institut 8 de Marzo ha sigut un dels centres que este dimecres han acollit una concentració a les portes de les instal·lacions educatives, impulsada per l’assemblea de treballadors, una de les més de cent que s’han activat en tota la Comunitat per a elevar la pressió cap a l’Administració autonòmica. Les sirenes i les consignes d’“una educació pública de qualitat” han tornat a sonar en el centre.
Els docents han exigit una “negociació real ja, sense excuses ni demores”, després d’haver dut a terme protestes durant tot el curs per a aconseguir millores salarials i laborals que hui dia no han obtingut cap avanç, ja que el diàleg amb la Conselleria no ha fructificat en cap acord.
Vaga indefinida
De fet, els professors, constituïts en assemblees, i els sindicats continuen mantenint en peu l’amenaça d’una vaga indefinida en maig que implicaria acabar el curs escolar setmanes abans, amb el consegüent caos en les avaluacions dels alumnes. Amb això, la reunió de dijous es preveu clau perquè la pròxima parada del professorat tire o no avant. Coincidint amb la convocatòria, les organitzacions sindicals han convocat més protestes en la resta de la Comunitat Valenciana.
La segona que ha programat Educació serà el 7 de maig per a tractar mesures per a reduir la burocràcia en els centres. La tercera serà l’11 de juny i versarà sobre les plantilles i ràtios. I l’última, el 16 de juliol, tindrà com a títol “foment del valencià dins del marc legal” (els sindicats advoquen per la supressió de la Llei de llibertat educativa que dona només a les famílies la capacitat per a triar si els seus fills estudiaran majoritàriament en castellà o en valencià).
