Vaga en el TRAM d’Alacant el dia de la Santa Faç: horaris afectats, parades i servicis mínims
Consulta a quines hores es podrà viatjar i les parades més pròximes a la cocatedral de Sant Nicolau i al monestir
Si vols moure’t en TRAM el dia de la Santa Faç, has de conéixer els horaris i servicis que s’han posat en marxa. TRAM d’Alacant ha informat que les freqüències que van posar-se en marxa en la línia 3 (Luceros-El Campello) l’any passat permetran que milers d’alacantins de tota la província viatgen a primera hora del matí fins al centre de la ciutat per a participar en esta festivitat.
Així, des del Campello, es podrà viatjar fins a Alacant a les 5:40, 5:50, 6:10, 6:20, 6:40, 6:50 i 6:55 hores, amb la línia 3, que es detindrà en totes les parades i baixadors.
Igualment, la línia 1 (Luceros-Benidorm) tindrà la seua parada al Campello, també amb destinació a la capital, a les 5:25, 5:55 i 6:25 hores. Per la seua banda, la línia 2 circularà en doble composició per a augmentar les places oferides.
Els trens eixiran cada 5, 10 o 20 minuts entre les 5:00 i les 7:00 hores del matí amb l’objectiu de permetre este desplaçament.
Estacions més pròximes als punts principals
L’estació més pròxima al punt d’inici de la romeria, la cocatedral de Sant Nicolau de Bari, és la subterrània de Mercado. Per a tornar, les estacions més pròximes de la línia 3 són Campo de Golf, Costa Blanca i les situades en el litoral de Sant Joan i Muchavista.
Vaga en el TRAM
TRAM d’Alacant avisa que, en la tornada, els usuaris han d’estar atents als servicis mínims del 80 % decretats per l’autoritat laboral competent davant de la vaga convocada per un sindicat de maquinistes per al dia de la Santa Faç.
En concret, les franges horàries de les parades són entre les 7:00 i les 9:00 hores, que “no afecten els primers desplaçaments que habitualment fan els pelegrins, ja que estos es fan prèviament, a més d’entre les 13:00 i les 16:00 hores i entre les 19:00 i les 21:00 hores”, indica la nota de premsa.
Suscríbete para seguir leyendo
