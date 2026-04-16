Guerra a l’Iran
Espanya participarà en la reunió convocada per Macron i Starmer per a desbloquejar Ormuz
El president francés i el primer ministre britànic copresidiran esta conferència que reunirà per videoconferència països “no bel·ligerants” disposats a col·laborar en una missió “purament defensiva”
EFE
Espanya participarà, este divendres, en una reunió per videoconferència convocada pel president francés, Emmanuel Macron, i el primer ministre britànic, Keir Starmer, per a desbloquejar l’estret d’Ormuz, segons han avançat fonts del Govern.
Macron i Starmer copresidiran esta conferència que reunirà per videoconferència països “no bel·ligerants” disposats a col·laborar en una missió “purament defensiva” per a restablir la llibertat de navegació en l’estret d’Ormuz quan les condicions de seguretat ho permeten, segons han indicat fonts del palau de l’Elisi.
D’altra banda, el ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, en un acte a Madrid per a homenatjar els espanyols desapareguts durant la dictadura argentina, ha tornat a fer una crida, este dijous, a Israel a “acudir de bona fe al diàleg amb el Líban, a cessar eixa guerra contra un estat sobirà”.
Albares, que ha insistit que el Líban ha de ser part de l’alto el foc, ha fet referència també a la guerra a Ucraïna, que ahir va patir un dels majors atacs des de l’inici de la invasió russa, ha condemnat el ministre, que ha considerat que això demostra que Rússia “no té cap intenció de donar-li una oportunitat a la pau”.
I ha recordat que, en tots els escenaris, la política exterior d’Espanya és animar a la negociació i a l’alto el foc.
