Ciclisme
Juan Ayuso no correrà les Clàssiques de les Ardenes per una infecció vírica
El ciclista de Xàbia es perdrà carreres importants com l’Amstel Gold Race, la Fletxa Valona o la Lieja-Bastogne-Lieja
EFE
El ciclista alacantí Juan Ayuso (Lidl-Trek) no participarà finalment en les pròximes Clàssiques de les Ardenes després que les proves mèdiques practicades després del seu pas per la Itzulia hagen revelat que ha patit una infecció vírica recent, per la qual cosa no està encara preparat per a tornar a la competició.
“Desafortunadament, Juan Ayuso es perdrà les pròximes Clàssiques de les Ardenes. Les proves mèdiques després de la Itzulia van mostrar una infecció vírica recent i l’espanyol encara no està preparat per a tornar a competir”, va assenyalar el seu equip en un comunicat.
D’esta manera, el corredor alacantí no estarà en cites destacades del calendari com l’Amstel Gold Race, la Fletxa Valona o la Lieja-Bastogne-Lieja, totes pertanyents a l’UCI WorldTour.
El de Xàbia venia d’una nova contrarietat en la ronda basca, en la qual es va veure obligat a abandonar després de patir una caiguda en la quarta etapa, disputada amb eixida i arribada a Galdakao sobre 167,2 quilòmetres, en la seua reaparició després d’un altre abandó previ.
Ayuso ja va haver de retirar-se anteriorment en la quarta etapa de la París-Niça, quan, a més, marxava líder de la classificació general, en un inici de temporada marcat per les caigudes i pels infortunis físics.
- El futuro del Puente Rojo de Alicante, a tres alturas para garantizar la continuidad peatonal y de la zona verde
- La Generalitat restablece en su puesto al funcionario suspendido de empleo y sueldo por visar irregularmente viviendas protegidas de Les Naus de Alicante
- Huelga en el TRAM de Alicante el día de la Santa Faz: horarios afectados, paradas y servicios mínimos
- Máxima tensión por el desalojo de una vivienda en Guardamar por parte de una empresa desokupa
- Todo lo que debes saber sobre las cañas de la Santa Faz de Alicante: cuántas se reparten, dónde y desde qué hora
- El suegro de Rocío Gómez, entre los ocho dueños de viviendas protegidas en Les Naus de Alicante que incumplen los requisitos
- Un atún rojo de 280 kilos abre en Benidorm diez días de sabor y tradición
- Un hallazgo en la Universidad Miguel Hernández de Elche abre una nueva vía para entender la esquizofrenia