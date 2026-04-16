Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ataque tiburón luna mielDirecto Santa FazNiña extraviadaSuegro Rocío GómezLlamadas comercialesDeducciones RentaCandidatura Baño
instagramlinkedin

Sanitat

L’Hospital d’Elda aparta el làtex dels quiròfans

El departament de salut implanta un protocol que convertix les seues àrees d’operació en espais lliures d’este material per a previndre al·lèrgies i reduir riscos

Intervenció quirúrgica en l’Hospital d’Elda / INFORMACIÓN

L. Gil López

El Departament de Salut d’Elda ha posat en marxa un nou protocol que convertix les seues àrees quirúrgiques en espais completament lliures de làtex. S’unix així a altres hospitals de la província, com el de Torrevieja.

La retirada de l’entorn quirúrgic de productes que contenen este material permet oferir una atenció més segura, especialment a persones que poden desconéixer la seua sensibilitat o al·lèrgia al làtex fins al moment de la intervenció. Esta actuació reduïx de manera significativa el risc de reaccions inesperades i contribuïx a mantindre un entorn quirúrgic més controlat i segur.

A més, el protocol aporta beneficis directes al personal sanitari, ja que disminuïx l’exposició continuada al làtex i, amb això, la possibilitat de desenrotllar sensibilització o al·lèrgies derivades de l’activitat professional, especialment en àrees amb alta càrrega quirúrgica.

Prevenció de riscos

La nova mesura s’ajusta a les recomanacions internacionals, que consideren els espais quirúrgics lliures de làtex com una bona pràctica clínica per a previndre incidents relacionats amb materials al·lergògens. Així mateix, esta iniciativa afavorix l’homogeneïtzació dels procediments i reforça la prevenció de riscos en l’entorn quirúrgic.

Amb l’adopció d’este protocol, el Departament de Salut d’Elda conclou l’adaptació de les seues àrees quirúrgiques a un entorn sense làtex, que passa a formar part de les condicions habituals de treball i atenció en els quiròfans.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
