Sanitat
L’Hospital d’Elda aparta el làtex dels quiròfans
El departament de salut implanta un protocol que convertix les seues àrees d’operació en espais lliures d’este material per a previndre al·lèrgies i reduir riscos
El Departament de Salut d’Elda ha posat en marxa un nou protocol que convertix les seues àrees quirúrgiques en espais completament lliures de làtex. S’unix així a altres hospitals de la província, com el de Torrevieja.
La retirada de l’entorn quirúrgic de productes que contenen este material permet oferir una atenció més segura, especialment a persones que poden desconéixer la seua sensibilitat o al·lèrgia al làtex fins al moment de la intervenció. Esta actuació reduïx de manera significativa el risc de reaccions inesperades i contribuïx a mantindre un entorn quirúrgic més controlat i segur.
A més, el protocol aporta beneficis directes al personal sanitari, ja que disminuïx l’exposició continuada al làtex i, amb això, la possibilitat de desenrotllar sensibilització o al·lèrgies derivades de l’activitat professional, especialment en àrees amb alta càrrega quirúrgica.
Prevenció de riscos
La nova mesura s’ajusta a les recomanacions internacionals, que consideren els espais quirúrgics lliures de làtex com una bona pràctica clínica per a previndre incidents relacionats amb materials al·lergògens. Així mateix, esta iniciativa afavorix l’homogeneïtzació dels procediments i reforça la prevenció de riscos en l’entorn quirúrgic.
Amb l’adopció d’este protocol, el Departament de Salut d’Elda conclou l’adaptació de les seues àrees quirúrgiques a un entorn sense làtex, que passa a formar part de les condicions habituals de treball i atenció en els quiròfans.
- El futuro del Puente Rojo de Alicante, a tres alturas para garantizar la continuidad peatonal y de la zona verde
- La Generalitat restablece en su puesto al funcionario suspendido de empleo y sueldo por visar irregularmente viviendas protegidas de Les Naus de Alicante
- Huelga en el TRAM de Alicante el día de la Santa Faz: horarios afectados, paradas y servicios mínimos
- Máxima tensión por el desalojo de una vivienda en Guardamar por parte de una empresa desokupa
- Todo lo que debes saber sobre las cañas de la Santa Faz de Alicante: cuántas se reparten, dónde y desde qué hora
- El suegro de Rocío Gómez, entre los ocho dueños de viviendas protegidas en Les Naus de Alicante que incumplen los requisitos
- Un atún rojo de 280 kilos abre en Benidorm diez días de sabor y tradición
- Un hallazgo en la Universidad Miguel Hernández de Elche abre una nueva vía para entender la esquizofrenia