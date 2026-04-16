Més de 900 policies locals analitzen a Altea encerts i errors en la intervenció de la dana en municipis valencians

L’SPPLB organitza una jornada sobre la importància de la primera resposta en les catàstrofes naturals

Policies locals de Benidorm, en plena intervenció en les zones afectades per la dana

Policies locals de Benidorm, en plena intervenció en les zones afectades per la dana / INFORMACIÓN

Amaya Marín

“La força de la primera resposta en les catàstrofes naturals” és l’epígraf que reunix este 17 d’abril, a Altea, més de 900 policies locals de la Comunitat Valenciana, sota l’auspici de l’SPPLB. L’activitat és una posada en comú per a dissertar sobre els encerts i errors en les actuacions que el cos policial va dur a terme en els dies de la dana que va afectar les poblacions de València, en les quals van tindre un paper essencial de rescat i suport a les víctimes.

El Palau Altea es convertix este divendres en centre de debat per a estudiar què va succeir durant eixes jornades, la rellevància dels primers auxilis i com va repercutir que la Policia Local fora la primera a acudir a les poblacions damnificades.

Així, doncs, s’ha concretat una programació des de les 9:00 hores amb la ponència titulada “En primera persona. El professional versus la persona, en l’emergència”; a les 11:15 h tindrà lloc la denominada “Cooperació policial intermunicipal: el suport de les policies locals alienes a les zones damnificades”.

Agentes de las policías locales de Benidorm, en colaboración con cuerpos de otras poblaciones en la dana.

Agents de les policies locals de Benidorm, en col·laboració amb cossos d’altres poblacions en la dana / INFORMACIÓN

Clausura de Pérez Llorca

A les 12:15 h continuaran les intervencions amb “Reptes de la resposta conjunta: cooperació UME-Bombers en grans catàstrofes”. A les 12:55 h es donarà pas a “El pes de l’uniforme: gestió del trauma després de l’impacte de la dana”.

A continuació està previst que el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, clausure la trobada, per a procedir després a un homenatge a les víctimes, configurat tot això sota el lema “Quan l’aigua ho esborra tot, la solidaritat escriu el futur”.

