Més de 900 policies locals analitzen a Altea encerts i errors en la intervenció de la dana en municipis valencians
L’SPPLB organitza una jornada sobre la importància de la primera resposta en les catàstrofes naturals
“La força de la primera resposta en les catàstrofes naturals” és l’epígraf que reunix este 17 d’abril, a Altea, més de 900 policies locals de la Comunitat Valenciana, sota l’auspici de l’SPPLB. L’activitat és una posada en comú per a dissertar sobre els encerts i errors en les actuacions que el cos policial va dur a terme en els dies de la dana que va afectar les poblacions de València, en les quals van tindre un paper essencial de rescat i suport a les víctimes.
El Palau Altea es convertix este divendres en centre de debat per a estudiar què va succeir durant eixes jornades, la rellevància dels primers auxilis i com va repercutir que la Policia Local fora la primera a acudir a les poblacions damnificades.
Així, doncs, s’ha concretat una programació des de les 9:00 hores amb la ponència titulada “En primera persona. El professional versus la persona, en l’emergència”; a les 11:15 h tindrà lloc la denominada “Cooperació policial intermunicipal: el suport de les policies locals alienes a les zones damnificades”.
Clausura de Pérez Llorca
A les 12:15 h continuaran les intervencions amb “Reptes de la resposta conjunta: cooperació UME-Bombers en grans catàstrofes”. A les 12:55 h es donarà pas a “El pes de l’uniforme: gestió del trauma després de l’impacte de la dana”.
A continuació està previst que el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, clausure la trobada, per a procedir després a un homenatge a les víctimes, configurat tot això sota el lema “Quan l’aigua ho esborra tot, la solidaritat escriu el futur”.
Suscríbete para seguir leyendo
- El futuro del Puente Rojo de Alicante, a tres alturas para garantizar la continuidad peatonal y de la zona verde
- La Generalitat restablece en su puesto al funcionario suspendido de empleo y sueldo por visar irregularmente viviendas protegidas de Les Naus de Alicante
- Huelga en el TRAM de Alicante el día de la Santa Faz: horarios afectados, paradas y servicios mínimos
- Máxima tensión por el desalojo de una vivienda en Guardamar por parte de una empresa desokupa
- Todo lo que debes saber sobre las cañas de la Santa Faz de Alicante: cuántas se reparten, dónde y desde qué hora
- El suegro de Rocío Gómez, entre los ocho dueños de viviendas protegidas en Les Naus de Alicante que incumplen los requisitos
- Un atún rojo de 280 kilos abre en Benidorm diez días de sabor y tradición
- Un hallazgo en la Universidad Miguel Hernández de Elche abre una nueva vía para entender la esquizofrenia