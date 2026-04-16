La presentació de candidatures aplana la reelecció de Carlos Baño en la Cambra d’Alacant malgrat l’escàndol dels bons comerç
La majoria de membres del ple es triarà per proclamació, ja que hi ha el mateix nombre de candidats que de seients en el seu grup
Carlos Baño està un pas més prop de la reelecció com a president de la Cambra de Comerç d’Alacant, malgrat la seua detenció pel presumpte frau en subvencions en la gestió del bo comerç de Facpyme, causa en la qual està investigat (el que abans era imputat), i la polèmica per les obres sense llicència per a la construcció de la que havia de ser la nova seu de l’entitat.
El tancament del termini per a la presentació de les candidatures al ple de la institució va finalitzar ahir amb la majoria de seients ja assignats, ja que els pactes han permés que en la majoria de grups es presente el mateix nombre de candidats que de seients disponibles. Una situació molt diferent de la que es va produir en les anteriors eleccions —en les quals Baño va disputar la presidència al denier Juan Riera—, quan es van rebre més del doble de propostes que de vacants disponibles.
Sens dubte, un resultat que ve molt marcat pel fet que el també president de la Federació Alacantina del Comerç és, hui dia, l’únic candidat que ha fet pública la seua intenció de presentar-se a la presidència de la Cambra.
El procés
El peculiar sistema electoral d’estes organitzacions establix que, dels 60 membres del ple, 40 es trien per votació entre les empreses de la província. Ho fan agrupades en els diferents sectors econòmics a què pertanyen, als quals s’assigna un nombre de seients en funció del seu pes en el PIB provincial. En total hi ha nou grans grups, alguns dels quals es dividixen, al seu torn, en subgrups, de manera que, en total, hi ha 16 categories.
D’estes, al tancament del termini de presentació, només en unes cinc s’havien registrat ahir més candidats que la xifra de representants a triar, la qual cosa significa que només en eixos apartats caldrà votar el pròxim dia 2 de juny, quan està prevista la jornada electoral.
Es tracta del grup 1, que representa la indústria extractiva i l’energia i que ha de triar un representant; del grup 8, a on s’engloba el comerç i que decidix set membres, i de diversos del grup 9, que engloba altres servicis.
En la resta de grups, els candidats que s’han presentat seran automàticament proclamats durant la junta que ha de celebrar-se la setmana que ve. Això sí, habitualment, abans d’eixe dia se sol retirar alguna candidatura, fet que podria reduir encara més el nombre de grups en els quals es votarà.
En comparació, en les eleccions celebrades en 2022, només dos grups —els d’indústria manufacturera— van arribar amb consens al dia triat per a celebrar les eleccions i va caldre votar en la resta, en una jornada electoral en la qual, això sí, va arrasar Baño.
Eleccions i llista de la CEV
Quant al procés actual, el pas següent serà la celebració d’eleccions per a eixos grups en els quals no hi ha hagut consens, el pròxim dia 2 de juny. Després d’eixe dia es proclamaran també els 12 representants de les empreses amb més contribució econòmica i la CEV remetrà també la llista amb els huit seients que li corresponen per a completar els 60 membres del ple.
D’esta manera, Carlos Baño comptaria amb els suports necessaris per a repetir al capdavant de la institució, malgrat les polèmiques que han envoltat el seu mandat. Entre estes, la construcció de la que estava destinada a ser nova seu de la Cambra en el centre de negocis Panoramis i que l’Ajuntament d’Alacant va paralitzar per falta de llicència i al constatar que s’havia superat l’edificabilitat permesa.
Una situació que va obligar la Cambra a tornar a la seua antiga seu del Palas, a més de perdre els ingressos que li generava el seu lloguer a l’Ajuntament de la ciutat.
Tampoc sembla haver-li passat factura la investigació de la Fiscalia Anticorrupció sobre la gestió que va fer del bo comerç de la Diputació Provincial, per la qual va arribar a ser detingut i es troba en llibertat amb càrrecs, per un presumpte delicte de frau en subvenció i falsedat.
En concret, s’analitza la gestió d’estos bons a través de l’empresa Nexo Retail, una firma instrumental creada expressament per Facpyme per a fer estos treballs, per la qual cosa ha declarat uns beneficis de més de 770.000 euros entre 2022 i 2024, cosa que significa que va convertir en guany més del 60 % del que va cobrar als ajuntaments per este treball. Així, el jutge investiga si esta companyia va cobrar als consistoris el doble del que realment va costar el servici.
- El futuro del Puente Rojo de Alicante, a tres alturas para garantizar la continuidad peatonal y de la zona verde
- La Generalitat restablece en su puesto al funcionario suspendido de empleo y sueldo por visar irregularmente viviendas protegidas de Les Naus de Alicante
- Huelga en el TRAM de Alicante el día de la Santa Faz: horarios afectados, paradas y servicios mínimos
- El suegro de Rocío Gómez, entre los ocho dueños de viviendas protegidas en Les Naus de Alicante que incumplen los requisitos
- Máxima tensión por el desalojo de una vivienda en Guardamar por parte de una empresa desokupa
- Todo lo que debes saber sobre las cañas de la Santa Faz de Alicante: cuántas se reparten, dónde y desde qué hora
- Un atún rojo de 280 kilos abre en Benidorm diez días de sabor y tradición
- Un hallazgo en la Universidad Miguel Hernández de Elche abre una nueva vía para entender la esquizofrenia