Extingit un incendi forestal declarat en el terme municipal de Biar

A les 16:45 hores d’este dijous es va donar avís que hi havia una columna de fum blanc en els voltants del pic del Frare

Localització de l’incendi a Biar / VOST Comunitat Valenciana

J. A. Giménez

EFE

L’incendi forestal que es va declarar este dijous a la vesprada en els voltants del pic del Frare, en el terme municipal de Biar, va ser extingit a les 18:23 hores pels servicis d’emergències.

Segons han informat Emergències de la Generalitat, en el seu compte d’X, i el Consorci Provincial de Bombers, es va donar avís a les 16:45 hores que hi havia una columna de fum blanc a la muntanya, fins a on van acudir un helicòpter, quatre unitats terrestres i una altra més helitransportada dels bombers autonòmics.

També hi van actuar tres dotacions del Consorci Provincial de Bombers de Villena, dos unitats de prevenció d’incendis i una patrulla de la Policia Local, sense que avançara la superfície afectada, encara que sí que es va controlar a les 17:19 hores.

El Consorci ha assenyalat que la ràpida intervenció de tots els efectius va aconseguir controlar ràpidament l’incendi, que va ser extingit poques hores després.

La Audiencia de Madrid absuelve a Echenique por su tuit sobre los abusos en la Iglesia

El mirador del Gran Hotel Bali superará los 2 millones de visitantes en 2027, año de su 25 aniversario

Sonia Castedo rebutja la postura del PPCV sobre la convocatòria d’un congrés: “Tremendament irrespectuós”

¿Short squeeze a la vista en Bitcoin?

7.000 migrantes llegaron de forma irregular a España en 2026, casi la mitad que abril de 2025

DIRECTO | Pedro Sánchez y Lula da Silva se dirigen a los medios en Barcelona

Firauto & Sobre 2 Ruedas vuelve con más 48 marcas, 2.500 vehículos y 1.000 motocicletas

Fre al servici d’assessorament a persones LGTBIQ+ a Alacant
