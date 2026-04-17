Extingit un incendi forestal declarat en el terme municipal de Biar
A les 16:45 hores d’este dijous es va donar avís que hi havia una columna de fum blanc en els voltants del pic del Frare
L’incendi forestal que es va declarar este dijous a la vesprada en els voltants del pic del Frare, en el terme municipal de Biar, va ser extingit a les 18:23 hores pels servicis d’emergències.
Segons han informat Emergències de la Generalitat, en el seu compte d’X, i el Consorci Provincial de Bombers, es va donar avís a les 16:45 hores que hi havia una columna de fum blanc a la muntanya, fins a on van acudir un helicòpter, quatre unitats terrestres i una altra més helitransportada dels bombers autonòmics.
També hi van actuar tres dotacions del Consorci Provincial de Bombers de Villena, dos unitats de prevenció d’incendis i una patrulla de la Policia Local, sense que avançara la superfície afectada, encara que sí que es va controlar a les 17:19 hores.
El Consorci ha assenyalat que la ràpida intervenció de tots els efectius va aconseguir controlar ràpidament l’incendi, que va ser extingit poques hores després.
