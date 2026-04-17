Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiburón MaldivasSalario profesoresPulsos ExplanadaJavier Gutiérrez AlicanteFreno asesoramiento LGTBIChina CrownPhotocall Santa Faz
instagramlinkedin

Fre al servici d’assessorament a persones LGTBIQ+ a Alacant

El programa Orienta, impulsat des de la conselleria que dirigix Susana Camarero, porta sota mínims des d’octubre, després de la renúncia de l’entitat que l’assumia

Així ha sigut la desfilada de l’Orgull LGTBI a Alacant

Héctor Fuentes

Manuel Lillo

Manuel Lillo

Males notícies per a la igualtat. El servici Orienta en la província d’Alacant, concebut per a oferir ajuda i assessorament a persones del col·lectiu LGTBIQ+, no ha comptat amb cap empresa ni entitat que el puga assumir.

Este divendres, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat la resolució de la Direcció General de Diversitat, que depén de la Conselleria d’Igualtat que lidera la vicepresidenta Susana Camarero, en la qual declara “deserta” la convocatòria per a la prestació d’este servici d’“assessorament i suport” al col·lectiu i als seus “familiars i persones pròximes” en la província d’Alacant.

Es tracta del servici Orienta, que va ser impulsat per primera vegada pel Govern del Botànic i que, amb el canvi en el Consell en 2023, es va mantindre, encara que amb modificacions que van disgustar els col·lectius per la igualtat. El mes d’octubre, l’entitat gestora del servici, Diversitat Col·lectiu de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals, hi va renunciar per no estar al corrent en el pagament d’impostos i de la Seguretat Social.

Al seu torn, l’entitat va assegurar patir “retards” en els pagaments de l’Administració, fet que l’hauria portat a una situació econòmica insostenible. Va afirmar, a través d’un missatge que evidenciava el seu distanciament amb el Consell, que la seua renúncia es duia a terme “per coherència”.

Davant d’aquella situació, la Conselleria d’Igualtat i Vicepresidència Primera del Consell va garantir que els servicis es continuarien prestant “mentres es tramita el procediment per a la nova adjudicació de l’acció concertada”. Esta adjudicació és la que ha quedat deserta.

Per això, des d’octubre, el servici funciona “de manera molt limitada”, diuen veus relacionades amb el col·lectiu, que expliquen que l’assessorament es fa “per mitjà d’un número de telèfon”, però amb “moltes dificultats perquè els sol·licitants siguen derivats a professionals que presten l’ajuda”. Entre els servicis que el programa pretén prestar hi ha l’atenció psicològica i social, grups d’autoajuda o advocats en cas de conflictes laborals.

Segons s’explica en el mateix DOGV, va haver-hi dos entitats que van concórrer a prestar este servici. Una, la Fundació Asunción Robles Torrecilla de la Comunitat Valenciana, va ser requerida a fer una esmena que finalment no va dur a terme, segons el Diari Oficial. L’altra, la Fundació Mar a Mar, va acabar renunciant a la formalització del concert.

Juan Lledó, president d’esta última fundació, explica que hi van renunciar perquè el servici “concloïa este mes de juny i l’estructura que calia organitzar era molt potent”. Un propòsit, segons ell, “inassolible” a curt termini.

En principi, les entitats preveuen que la Generalitat traga una nova licitació del servici en els pròxims mesos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents