Fre al servici d’assessorament a persones LGTBIQ+ a Alacant
El programa Orienta, impulsat des de la conselleria que dirigix Susana Camarero, porta sota mínims des d’octubre, després de la renúncia de l’entitat que l’assumia
Males notícies per a la igualtat. El servici Orienta en la província d’Alacant, concebut per a oferir ajuda i assessorament a persones del col·lectiu LGTBIQ+, no ha comptat amb cap empresa ni entitat que el puga assumir.
Este divendres, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat la resolució de la Direcció General de Diversitat, que depén de la Conselleria d’Igualtat que lidera la vicepresidenta Susana Camarero, en la qual declara “deserta” la convocatòria per a la prestació d’este servici d’“assessorament i suport” al col·lectiu i als seus “familiars i persones pròximes” en la província d’Alacant.
Es tracta del servici Orienta, que va ser impulsat per primera vegada pel Govern del Botànic i que, amb el canvi en el Consell en 2023, es va mantindre, encara que amb modificacions que van disgustar els col·lectius per la igualtat. El mes d’octubre, l’entitat gestora del servici, Diversitat Col·lectiu de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals, hi va renunciar per no estar al corrent en el pagament d’impostos i de la Seguretat Social.
Al seu torn, l’entitat va assegurar patir “retards” en els pagaments de l’Administració, fet que l’hauria portat a una situació econòmica insostenible. Va afirmar, a través d’un missatge que evidenciava el seu distanciament amb el Consell, que la seua renúncia es duia a terme “per coherència”.
Davant d’aquella situació, la Conselleria d’Igualtat i Vicepresidència Primera del Consell va garantir que els servicis es continuarien prestant “mentres es tramita el procediment per a la nova adjudicació de l’acció concertada”. Esta adjudicació és la que ha quedat deserta.
Per això, des d’octubre, el servici funciona “de manera molt limitada”, diuen veus relacionades amb el col·lectiu, que expliquen que l’assessorament es fa “per mitjà d’un número de telèfon”, però amb “moltes dificultats perquè els sol·licitants siguen derivats a professionals que presten l’ajuda”. Entre els servicis que el programa pretén prestar hi ha l’atenció psicològica i social, grups d’autoajuda o advocats en cas de conflictes laborals.
Segons s’explica en el mateix DOGV, va haver-hi dos entitats que van concórrer a prestar este servici. Una, la Fundació Asunción Robles Torrecilla de la Comunitat Valenciana, va ser requerida a fer una esmena que finalment no va dur a terme, segons el Diari Oficial. L’altra, la Fundació Mar a Mar, va acabar renunciant a la formalització del concert.
Juan Lledó, president d’esta última fundació, explica que hi van renunciar perquè el servici “concloïa este mes de juny i l’estructura que calia organitzar era molt potent”. Un propòsit, segons ell, “inassolible” a curt termini.
En principi, les entitats preveuen que la Generalitat traga una nova licitació del servici en els pròxims mesos.
- Ya se pueden aplicar las deducciones por el gimnasio o las gafas en la declaración de la renta
- El suegro de Rocío Gómez, entre los ocho dueños de viviendas protegidas en Les Naus de Alicante que incumplen los requisitos
- Toda la información de Santa Faz 2026: novedades, previsión del tiempo, horarios del transporte, consejos y recomendaciones
- La Santa Faz de Alicante afloja el ritmo de récord a las puertas de su protección
- Un atún rojo de 280 kilos abre en Benidorm diez días de sabor y tradición
- El diésel más caro de España está en una gasolinera de Alicante
- Eliminar paseos marítimos para salvar las playas: la estrategia alternativa a las costosas regeneraciones de arena
- Las abejas “invaden” Alicante en cuestión de minutos: qué está pasando realmente y qué debes hacer