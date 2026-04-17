El MARQ celebra el Dia dels Monuments amb les portes obertes al públic en enclavaments de la província

Els visitants podran accedir este dissabte gratuïtament als jaciments arqueològics de la Illeta i Lucentum, així com a la Torre d’Almudaina i la Cava Gran d’Agres

Illeta dels Banyets / INFORMACIÓN

África Prado

El Museu Arqueològic d’Alacant (MARQ) ha programat una jornada de portes obertes en els jaciments i monuments dependents de la Diputació d’Alacant per a celebrar este dissabte, 18 d’abril, el Dia Internacional dels Monuments i Llocs Arqueològics.

El Dia Internacional dels Monuments i Llocs Arqueològics, declarat pel Consell Internacional de Monuments i Llocs (Icomos) amb l’aprovació de la Unesco des de 1984, se celebra enguany en tot el món sota el lema “Patrimoni resilient davant de desastres i conflictes: preparació, resposta i recuperació”. El diputat de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha explicat que, des de la Diputació, ens sumem, un any més, a esta iniciativa mundial per a sensibilitzar i promocionar el ric patrimoni històric i monumental que atresora la província”

Cava Gran d’Agres / INFORMACIÓN

Visites en quatre punts de la província

La proposta del MARQ es durà a terme en quatre emplaçaments de les comarques de l’Alacantí i el Comtat.

D’una banda, en els jaciments situats en la comarca de l’Alacantí, el de la Illeta dels Banyets, al Campello, i el del Tossal de Manises Lucentum, a Alacant, els dos en el seu horari habitual d’obertura, de 10:00 a 14:00 hores i de 15:30 a 17:30 hores.

Torre d’Almudaina / INFORMACIÓN

D’altra banda, en la comarca del Comtat també es podrà visitar amb entrada lliure la torre almohade d’Almudaina, en horari de 10:00 a 13:00 i de 16:00 a 19:00 hores. Així mateix, l’accés a la Cava Gran d’Agres es realitza amb visita lliure, subjecta a la normativa del Parc Natural de Serra Mariola, i amb les recomanacions d’ús de calçat còmode i gorra o barret, a més de proveir-se de botella d’aigua i protecció solar.

Més informació

Les persones interessades en estes jornades de portes obertes poden obtindre més informació i horaris en la pàgina web del Museu.

