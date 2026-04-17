Educació
El masclisme en la joventut, a debat en el principal concurs d’oratòria de la província d’Alacant
L’IES Misteri d’Elx i l’Enric Valor de Castalla són els dos equips alacantins que arriben a la final i competiran amb jóvens de Catalunya, Andorra i de la resta de la Comunitat
La Universitat d’Alacant es convertirà, del 20 al 22 d’abril, en l’epicentre del debat juvenil amb la celebració de la fase final de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat, impulsada per la Xarxa Vives d’Universitats. Una trobada que reunirà prop d’un centenar d’estudiants de 4t d’ESO i Batxillerat i que, en esta edició, destaca per una temàtica d’actualitat i controvertida per als estudiants: estem davant d’una joventut més masclista?
Dels 15 equips finalistes procedents de diferents universitats de l’àmbit valencià, català i andorrà, dos representen directament la província: l’IES Enric Valor de Castalla i l’IES Misteri d’Elx. La participació evidencia l’interés creixent dels centres educatius per fomentar l’oratòria i el pensament crític entre els jóvens.
Durant tres jornades, l’alumnat competirà en una lliga que va més enllà de l’enfrontament dialèctic. L’objectiu és reforçar habilitats com l’argumentació, el treball en equip o la capacitat d’expressar-se amb solvència en públic.
Este tema obliga els participants a defendre postures oposades, la qual cosa exigix una preparació rigorosa, capacitat d’anàlisi i flexibilitat mental. El debat sobre el masclisme entre els jóvens posa sobre la taula qüestions socials de gran importància i convertix la competició en un espai de reflexió col·lectiva més enllà de l’àmbit acadèmic.
La fase final reunix els centres que es van imposar en les eliminatòries prèvies. Durant els dos primers dies es desenrotllaran els enfrontaments entre equips, mentres que l’última jornada estarà reservada per a les semifinals i la final, en la qual competiran els millors classificats.
El jurat, integrat per especialistes en comunicació, dret, educació i periodisme, valorarà aspectes com la solidesa dels arguments, la fluïdesa expositiva, la qualitat del discurs i la posada en escena. També es reconeixerà el millor equip, el subcampió i el millor orador o oradora del torneig.
La lliga, promoguda per la Xarxa Vives, compta amb el suport institucional d’administracions com la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Andorra, així com amb la col·laboració d’entitats vinculades a la promoció lingüística a la Comunitat Valenciana.
Participants
Els equips alacantins s’enfrontaran al Col·legi Pare Manyanet Les Corts de Barcelona, en representació de la Universitat Abat Oliba CEU; el Col·legi Sant Ermengol d’Andorra la Vella, per la Universitat d’Andorra; l’Institut Antoni Cumella de Granollers, per la Universitat Autònoma de Barcelona; l’Institut La Mallola d’Esplugues de Llobregat, per la Universitat de Barcelona; l’Escola Pia de Caldes de Montbui, per la Universitat de Girona; el Col·legi Sant Gabriel de Viladecans, per la Universitat Internacional de Catalunya; l’IES Almenara, per la Universitat Jaume I; l’Institut Manuel de Montsuar de Lleida, per la Universitat de Lleida; l’Institut Josefina Castellví i Piulachs de Viladecans, per la Universitat Pompeu Fabra; l’IES La Garrigosa de Meliana, per la Universitat Politècnica de València; l’Institut Vila-seca, per la Universitat Rovira i Virgili; l’IES Ramon Llull de València, per la Universitat de València, i l’Institut Manuel Blancafort de La Garriga, en representació de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.
