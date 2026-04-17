Sonia Castedo rebutja la postura del PPCV sobre la convocatòria d’un congrés: “Tremendament irrespectuós”
L’exalcaldessa d’Alacant, alineada amb l’expresident Francisco Camps en el seu intent de recuperar la presidència de la formació, respon a Carlos Gil, actual secretari general
Continua la controvèrsia en el PPCV al voltant de la convocatòria d’un congrés per a renovar els òrgans interns. Sonia Castedo, exalcaldessa d’Alacant, ha rebutjat les declaracions del secretari general i número dos del partit, Carlos Gil, que ha considerat “tremendament irrespectuoses”.
Concretament, en una entrevista a Interdiario, Gil ha declarat que “la gestió institucional està per damunt del soroll polític”, i ha subratllat que “el congrés arribarà quan haja d’arribar”. No obstant això, considera que el partit “no pot estar parlant de parar totes les accions de govern per a dur a terme un congrés que volen aquells que estan fora del PPCV”.
El congrés és una demanda de l’expresident de la Generalitat, Francisco Camps, que treballa des de fa més d’un any per a presentar-se com a candidat per a tornar a presidir el partit. En este intent, compta amb l’ajuda de l’exalcaldessa d’Alacant, Sonia Castedo, involucrada en la seua campanya i que ha rebutjat les paraules de Gil.
Castedo creu que l’argument de l’actual número dos del PPCV, partit que lidera el president, Juanfran Pérez Llorca, a través d’una gestora, després del pas al costat de Carlos Mazón, suposa “un absolut menyspreu a les veus de centenars de militants” que, com la mateixa exalcaldessa, fa “mesos que demanen la celebració d’un congrés regional”. “No, senyor secretari general, no som soroll polític: som militants amb veu, sense complexos i amb el dret legítim a demanar diàleg en el nostre partit i una bona dosi d’higiene democràtica”, ha deixat escrit.
A més, Castedo s’ha preguntat “des de quan la celebració d’un congrés suposa la paralització de totes les accions de govern”, ha recordat la seua participació en conclaves anteriors i ha assenyalat que “mai es va paralitzar el país quan se celebrava un congrés nacional” del PP, amb la qual cosa, “el mateix” es podria “dir a escala local, provincial o autonòmica”. L’exalcaldessa ha conclòs afirmant que “potser era qüestió de capacitats”.
